Mauricio Macri quiere a Julio Garro como subsecretario de Deportes de Daniel Scioli

Mauricio Macri empuja al ex intendente de La Plata, Julio Garro, como subsecretario de Deportes de Daniel Scioli, tras la salida de Ricardo Schlieper ante la llegada del ex gobernador bonaerense al Gobierno de Javier Milei. En el entorno de Garro confirmaron que «están en charlas y hay un ida y vuelta» con el ex motonauta, pero aclararon que «no hay nada cerrado».

«Son trascendidos, no hay nada firme», le dijo el propio Garro a los medios platenses, aunque reconoció que «sería un desafío hermoso». «Sobre todo para poder ayudar a los clubes y empujar al deporte», explicó, según replicó La Política Online.

Garro fue intendente de la capital provincial durante ocho años y perdió la municipalidad el año pasado contra Julio Alak. Fue el propio Alak quien lo designó antes de su salto al PRO al frente de La Plata Fútbol Club, una aventura del intendente para llevar un nuevo club platense a Primera. El club, que hacía de local en el Estadio Único se extinguió en 2008.

La semana pasada, se confirmó que Daniel Scioli fue elegido como supersecretario de Turismo, Deportes y Ambiente de Javier Milei, por lo que dejará su cargo como embajador en Brasil para volver a Buenos Aires, después de acomodar un poco las relaciones con el país vecino tras la asunción del gobierno libertario.

Además, Macri quiere que Diego Santilli sea el ministro del Interior en lugar de Guillermo Francos y la llegada de Scioli, que asumirá bajo la órbita de su amigo y ex empleado, viene a darle oxígeno al actual titular de la cartera. Según trascendió en las últimas semanas, Francos podría cambiar de ministerio, pero aún no se confirmó cuál será su destino.

