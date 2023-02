Luis Juez calentó la interna de Juntos por el Cambio: «Me tiene sin cuidado no ser el favorito de Macri»

A medida que pasan los días, las elecciones a nivel nacional se acercan y esto hace que los diferentes dirigentes comiencen a tomar decisiones. Dentro de Juntos por el Cambio irán a unas PASO en cada provincia, al parecer porque tienen muchos funcionarios aspirando a los mismos cargos. En este contexto apareció el senador y precandidato a gobernador por Córdoba, Luis Juez, con un contundente mensaje para Mauricio Macri.

«Me tiene absolutamente sin cuidado no ser el favorito de Macri, si no estoy dispuesto a pelear para que mis hijos tengan otro futuro en la provincia, y voy a estar pensando en lo que opina algún dirigente, sea quien sea y tenga el poder que tenga, estoy pintado», afirmó el funcionario que así agitó todavía más la interna dentro del espacio de coalición.

Seguido a esto, señaló que es «respetuoso en lo que piensa, pero acá en Córdoba votan los cordobeses y lo único que me importan es lo que piensan los cordobeses. Mirá si con 59 años de edad y 40 de militancia voy a andar dudando con actitudes de titubeo para ver qué piensan y opinan». Así marcó más la brecha con su principal competidor dentro de Juntos por el Cambio, Rodrigo De Loredo.

Por otro lado, Luis Juez apuntó contra el gobierno provincial por no dar a conocer las fechas de las elecciones, un tema central para el armado de las candidaturas. «Estamos ante una precariedad institucional manifiesta. Después de 25 años, un Gobierno no puede fijar las fechas porque está especulando si nos divida No se sabe si se vota en julio o en mayo», cuestionó, según NA.

Luis Juez arremetió contra el Gobierno

Una vez más, el senador criticó al Gobierno pero en este caso recordó la estrategia del Frente de Todos para ganar un lugar en el Consejo de la Magistratura. «La Máxima autoridad del Poder Judicial determinó que la maniobra de dividir el bloque para quedarse con un lugar y con tres representantes en el senado, cuando la ley le asigna por primera minoría nada más que dos, es una maniobra irregular, arbitraria«, criticó

«Me da vergüenza hablar de estos temas cuando la gente no tiene para comer, pero esto desnuda la precaria vocación de cumplir con el mandato legal, la división de poderes, con una orden judicial. Si no fuera un tema tan grave por la magnitud que significa el desconocimiento de una orden del Máximo Tribunal, ni estaría hablando del tema», cerró.

