"El Ministerio de la Mujer se debe cerrar, es un antro de ñoquis y vagos"

Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, por ello me parece inapropiado que exista un ministerio de la mujer, de la misma manera que me parecería descabellado que existiera un ministerio para los hombres. Tener un ministerio para la mujer es poner a las mujeres en un plano desigual con respecto al hombre y me parece una vergüenza que las mujeres acepten ese tipo de estatus.

Creo que la gran mayoría de los argentinos piensa igual, lo que pasa que hay cosas que son políticamente incorrectas y no muchos se animan a expresarse por que inmediatamente aparecen los colectivos feministas y lo único que te ganas es un dolor de cabeza.

Los que ya tenemos el cuero curtido no podemos seguir callando y tenemos la obligación de decir las cosas como son, sin miedo a que nos traten de dinosaurios y esas estupideces que inmediatamente que uno se expresa comienzan a decir aquellos que viven de estos "curros" que tanto gasto le ocasionan a un estado absolutamente raquítico culpa de políticos corruptos que con la plata de todo el pueblo se la juegan de progresistas.

El actual Ministerio de la Mujer es un antro de ñoquis y vagos, que manejan un presupuesto millonario de más de 54.000.000.000 y que tiene aproximadamente 1200 empleados, y lo que es más grave aún, que en el último año aumento su presupuesto muchísimo más que el ministerio de salud o de educación.

Los gobiernos populistas son los que aprovechan para hacer caja y manejar cifras millonarias a costa de personas inescrupulosas que se amparan en causas justas para desvirtuar todo y poder disponer de fondos de una manera disfrazada de legal, cuando en realidad lo que están haciendo es robar, ni más ni menos.

El Ministerio de la Mujer debe desaparecer y es importante que los candidatos opositores, los que quieren llegar al gobierno en tan solo 9 meses, se expresen al respecto y le aseguren a la sociedad que este tipo de organismos estatales creados para robar, van a ser desarticulados en forma inmediata.

No tengo miedo que me digan dinosaurio, no temo a que intenten "cancelarme", lo digo con las palabras más simples y entendibles para todos: "El Ministerio de la Mujer debe desaparecer y dejar de mantener a vagos y ñoquis, la única razón por la que fue creado por este gobierno de ladrones, corruptos e inútiles",