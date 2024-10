Los 4 centrales que Real Madrid pone por delante de Cuti Romero para fichar en enero

Cuti Romero ha sonado durante meses para Real Madrid. El equipo de Carlo Ancelotti es carne de rumores en estas semanas para fichar por primera vez en varios años en el mercado de enero. Muchos sueñan con la unión de dos entidades fuertes en Europa, pero la información pasa por otro costado. El argentino, como mínimo detrás de cuatro hojas de vida estudiadas por Valdebebas de cara a inicios del 2025.

Dani Carvajal es baja indefinida, lo mismo ocurre ahora mismo con David Alaba y otros titulares como Eder Militao o Antonio Rudiger arrastran varias molestias cuando apenas estamos en el mes de octubre. Una realidad que hace que se mire a enero y que, entre informaciones de AS, MARCA o The Athletic deja una lista clara de futuribles. Aymeric Laporte, Castello Lukeba, Yarek Gasiorowski y Vitor Reis aparecen en la hoja de ruta.

Salvo el caso de Laporte en Arabia Saudita, todos los otros nombres son menores que Cuti Romero. No es un ítem menor teniendo en cuenta como Real Madrid vienen apostando desde el 2018 por fichar a largo plazo. Los jugadores de Leipzig, Palmeiras o Valencia son apuestas a gran escala, así como hojas de vida menos costosas de lo que habría que dejarse en Reino Unido por el ex Belgrano de Córdoba. Tottenham no se va a bajar de los 100 millones de euros por el campeón del mundo…Y en enero seguro pedirán más al estarse en mitad de la campaña.

Cada uno tendrá sus preferencias, pero hay precedentes para entender que Cuti no sea prioridad de la casa blanca. No solo por su precio o imponente sueldo en libras, sino por lo que ha supuesto para Real Madrid negociar con Daniel Levy en Tottenham. Jugadores como Gareth Bale o Luka Modric de milagro pudieron llegar al Bernabéu tras duras negociaciones con el equipo de Londres. Ambas fueron en verano, durante más de 10 semanas y con mucha tensión. En enero del 2025 no se tiene tiempo para fallar.

¿Cuál fue el último argentino fichado por Real Madrid? Pues hay que devolvernos concretamente hasta el año 2010. Llegaba ahí un tal Ángel Di María desde Benfica para marcar el inicio de un camino que en el 2014 terminaría con la Champions League ganada ante Atlético Madrid. Desde entonces y salvo por algunos movimientos en la cantera del club, ningún embajador de la Albiceleste se ha puesto la camiseta de la casa blanca tras el pago de una transferencia.

Alexander-Arnold, prioridad para Real Madrid

Las informaciones de MARCA y The Athletic se unen. Trent Alexander Arnold termina contrato en un verano del 2025 donde Real Madrid se encontraría detrás de la ausencia de novedades en cuanto a su renovación se refiere por Liverpool. Se va calentando lentamente un escenario más que similar al de Alphonso Davies por Bayern Múnich.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cuti Romero en Tottenham?

26 años tiene el cordobés y con un vínculo contractual que se extiende hasta el 30 de junio del 2027 con un equipo donde acumula 107 partidos 7 goles. La realidad indica que en este momento no es prioridad, que, por supuesto tiene nivel para la casa blanca y que igualmente, la política de fichajes de Real Madrid choca con el sueño de quienes quieren verlo en el Bernabéu.

