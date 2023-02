El FdT pierde poder en el Senado: cuáles son los proyectos que la oposición podría aprobar con apoyo del nuevo bloque disidente

La ruptura en el interbloque del Frente de Todos -tras la salida de cuatro senadores-modificó la relación de fuerza en la Cámara alta. Ahora, Guillermo Snopek, Edgardo Kueider, Carlos Espínola y María Eugenia Catalfamo, junto a la cordobesa y opositora al kirchnerismo Alejandra Vigo, conformaron Unidad Federal y se convirtieron en la llave que puede abrir o cerrar el recinto. También tendrán poder para asegurar o desestimar la aprobación de una ley.

En un escenario en donde el oficialismo cuenta con 31 senadores, a los que suele sumar otros tres aliados, y con una oposición encarnada en JxC, que tiene 32 legisladores más uno que suele acompañar, los cinco legisladores de Unidad Federal se convertirán en el espacio al que todos van a ir a buscar ayuda.

“Son contadas, si no es la primera vez, las veces en las que el oficialismo peronista pierde la mayoría en el Senado desde la vuelta de la democracia y hoy tenemos una oportunidad de imponer la agenda”, explica un legislador de Juntos por el Cambio que se ríe ante el planteo de que el bloque opositor apunta a no sesionar hasta que no se retire el juicio político contra la Corte Suprema.

“Habrá que ver cómo se mueven. No son todos lo mismo ni se fueron por lo mismo. La prueba de fuego será cuando se toque algún tema importante del kirchnerismo, ahí vamos a ver cómo actúan, por ahora lo que tenemos es una posibilidad de cambiar el eje en el Senado que hasta ahora solo debate lo que quiere el kirchnerismo y la agenda judicial de Cristina Kirchner”, agregó el legislador con despacho en el último piso del Palacio Legislativo.

Hay algunos temas que son de interés para Juntos por el Cambio y que ahora podría tomar un nuevo impulso, cambiando radicalmente lo que se vivió los últimos tres años. Uno de los más destacados es el proyecto de Boleta Única de Papel, que la oposición logró aprobar en Diputados en junio del año pasado pero el Frente de Todos frenó en el Senado.

“Snopek presentó un proyecto en Jujuy y había hecho trascender que si Juntos por el Cambio apoyaba el proyecto en la provincia él apoyaba en la Nación. Obviamente Morales -Gerardo Morales, el gobernador- se opuso a eso y acá no avanzó. Pero ahora el escenario es diferente”, especulan en el PRO de la Cámara alta.

El proyecto obtuvo en Diputados 132 votos a favor, 104 negativos, 4 abstenciones y 15 ausencias.

Otro de los proyectos que podría encontrar un nuevo impulso es uno que trabajaron en conjunto la senadora Vigo, actual vicepresidenta del bloque Unidad Federal, y el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo.

La iniciativa que elaboraron busca modificar el sistema de distribución de los subsidios al transporte público de pasajeros, concentrados mayoritariamente en el el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Si ahora JxC suma a los cinco legisladores del flamante bloque alcanzaría 38 bancas, lo que le permitiría conseguir el quórum y votar de manera favorable el proyecto que modifica el reparto de fondos.

El tercer proyecto, que tiene muchas posibilidades de ser reeditado, es el de zonas cálidas. El senador entrerriano Eduardo Kueider tiene un proyecto de ley por el que, se dispone la implementación de beneficios tarifarios en el consumo de energía eléctrica para las zonas cálidas del país, que incluye usuarios de las provincias de Entre Ríos, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Salta y Tucumán.

Es el que más posibilidades tiene de avanzar no sólo porque los legisladores de la UCR y del PRO lo acompañarían sino que en el Frente de Todos, que busca contener a este variopinto grupo de legisladores, también se retomaron las conversaciones.

“Soy mendocina y nosotros tenemos lo mismo para las zonas frías, es justo, federal y solidario pensar en las denominadas zonas calientes. Es algo que ya comenzamos a conversar con el nuevo bloque”, dijo la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti.

En el interbloque del Frente de Todos no son ajenos a esta realidad y lo que para Juntos por el Cambio genera desconfianza en el oficialismo genera esperanza. “Son todos senadores de provincias donde los gobernadores pertenecen lo que se denomina peronismo provincial, no están muy cerca al kirchnerismo pero son peronistas”, señalan.

El control del Senado es fundamental para el oficialismo ya que funciona como contrapeso de la fuerza que puede demostrar la oposición en Diputados. Pero no solo eso, sino que también es el lugar en donde se aprueban, entre otra cosa, los pliegos de los jueces y es la cámara en la que hasta ahora se validaban los decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo.

