El Gobierno y la oposición, muy pendientes del juego político del FMI de cara a las elecciones

Diciembre 2001. El Fondo Monetario Internacional (FMI), de manera unilateral, decide suspender el envío de u$s1.260 millones a la Argentina en medio de la severa crisis de confianza y recesión económica, que incluía retiros masivos de depósitos. El argumento del organismo fue que el país comandado por Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo no cumplía con el programa acordado poco tiempo antes, y que incluía el compromiso del "déficit cero".

Fue el principio del final de la era de la convertibilidad. A finales de aquel diciembre, el Congreso decretaba el fin del uno a uno y el impago de la deuda externa.

Aquella fue una decisión política del Fondo Monetario, impulsada por el poderoso Grupo de los Siete, con Estados Unidos y Alemania a la cabeza.

La resolución del FMI, ahora, de flexibilizar las metas de acumulación de las reservas del Banco Central también debe interpretarse como toda una definición política. En el inicio de la campaña electoral, el organismo prefiere mantenerse al margen de la grieta entre el Gobierno y la oposición.

La pregunta que se hacen, tanto referentes económicos en el oficialismo como en Juntos por el Cambio, es si esa postura del FMI se va a mantener en los próximos meses. Si la evaluación del organismo seguirá siendo tan flexible en lo que resta de este año.

Desde Wall Street se formulan la misma cuestión. En el inicio de la semana, tras la novedad surgida en la India -donde se desarrolló la cumbre del G20 de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales-, los bonos de la deuda en dólares subieron hasta 3,1%, recuperando apenas una porción de los quebrantos acumulados durante febrero (de hasta 10%).

En este contexto de mejora financiera, el Banco Central logró una compra de u$s33 millones en el mercado cambiario, el mayor volumen en 50 días, y después de una extensa racha negativa. En lo que va del año, el BCRA lleva vendidos unos u$s890 millones en forma neta.

El FMI y la Argentina: ¿un camino de astillas?

Después de la flexibilidad en torno a la acumulación de las reservas -una definición cuyos detalles aún se desconocen-, la cuestión ahora se traslada al frente fiscal.

No porque la cantidad de dólares en el Banco Central pierdan relevancia. Está más que claro que no es así. Tanto el Fondo como Sergio Massa tienen puesta la lupa en la evolución de las reservas. Otra vez, en todo caso, lo que acá pasó tiene que ver con una cuestión política: un FMI que, a diferencia de diciembre de 2001, no quiere aparecer como el que termine decantando un escenario de crisis.

De todos modos, en aquella experiencia traumática, el bloqueo del Fondo no se dio de un día para otro sino luego de sucesivas advertencias del organismo ante el incumplimiento por parte del gobierno de De la Rúa-Cavallo.

Economistas del oficialismo y otro ligado a Juntos por el Cambio, ante la consulta de iProfesional, coincidieron en poner la mirada en la dinámica fiscal.

Los últimos números de enero dieron un fuerte desvío respecto del programa con el Fondo y la gran cuestión es si las cuentas públicas mostrarán ese mismo proceso en los próximos meses.

Porque si bien en el cómputo de enero aparecieron gastos realizados en diciembre, lo cierto es que tanto la recaudación como el gasto público seguirán por un camino diferente a la pauta acordada con el FMI.

"¿Qué hará el Fondo cuando se consolide ese desvío? ¿Seguirá mirando para otro lado? ¿Será flexible, como con las reservas del primer trimestre del año?", se pregunta uno de los economistas identificados con la oposición, con muy buena relación con Horacio Rodríguez Larreta, ante la consulta de iProfesional.

¿"Operación gatillo" durante la campaña?

Hace un mes, cuando la mesa directiva de JxC emitió un comunicado mencionando la "bomba" de la deuda en pesos, en Wall Street quedó claro cuál será el posicionamiento de la oposición respecto de la dinámica económica.

La idea de que a la oposición le conviene que el escenario económico se "sincere" antes del próximo mandato presidencial -donde JxC aparece como el favorito, al menos hoy por hoy- quedó plasmado con aquel comunicado.

Por eso, un economista -esta vez referente del FdT- cuenta a iProfesional -pidiendo también reserva de su identidad- que si las encuestas de opinión siguen favoreciendo a JxC más entrada la campaña, es muy probable que haya una presión directa al FMI para que le exija al Gobierno el cumplimiento del programa fiscal.

El argumento de quienes piensan como el economista referente del peronismo es que al FMI le sería muy complicado una renegociación con el próximo Gobierno si a la administración Fernández le perdonan todos los desvíos.

"¿Cómo van a obligar a un ajuste al próximo Gobierno, que es lo que requiere la economía para volver a la normalidad, si el Fondo se lo perdona a esta administración?", admite el economista cercano al Gobierno.

El FMI y los desvíos de Sergio Massa

Lo dicho más arriba: existen hoy en día tres variables que los inversores siguen con obsesión: las reservas del Banco Central, la inflación y el resultado fiscal.

Además del tema de las reservas, la inflación aparece como lo más apremiante. los últimos registros de las consultoras privadas dan cuenta de que la aceleración de los precios continúa vigente en lo que va de febrero, sobre todo en el rubro de los alimentos, el más sensible a nivel social y político.

La consultora LCG, por caso, midió que la inflación de los alimentos fue del 7,2% en las últimas cuatro semanas. Bien por encima del 3,2% que Massa negoció con los principales fabricantes de alimentos para el programa de "Precios Justos".

Por eso mismo, y tal como adelantó iProfesional algunas empresas líderes que hace menos de un mes firmaron la extensión de "Precios Justos", ahora le plantearán a Massa una renegociación de las pautas para aumentar.

* Para www.iprofesional.com