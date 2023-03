8M: Ingrid Briggiler, la mujer que revolucionó la salud y la telemedicina

Antes de comenzar la carrera de medicina, Ingrid Briggiler, ya tenía planificado y priorizado sus objetivos: ser una gran empresaria. Hoy, esta santotomesina de tan solo 35 años, cuenta con tres títulos universitarios en su haber y desarrolló dos aplicaciones que se abrieron camino en el mundo de la telemedicina. Ambiciosa, empoderada y con un gran espíritu de confianza que agradece a sus padres, la doctora Briggiler asegura que a pesar de sus logros aún no está conforme y va por más.

Briggiler es oriunda de Santo Tomé, pero hace un año está radicada en la capital de México en donde se dedica a expandir su segunda aplicación: Nuevo Método (Nume), una plataforma que reúne a ginecólogas virtuales que asesoran a pacientes.

Esta no es la primera experiencia de Briggiler en el mundo de la telemedicina, en 2017 lanzó “Llamando al doctor”, un servicio que comunica a médicos y pacientes las 24 horas los siete días a la semana.

En diálogo con AIRE, Briggiler recordó que el principal reto que afrontó fue demostrar que sus proyectos tenían sustento. “Estaba en una reunión con cuatro señores de 60 años, todos de traje. Yo estaba diciendo una cosa y ellos pensaban otra. Cuando yo estaba dando mi opinión ellos me decían: “Bueno, no, pero bueno, no sabes de esto porque no estudiaste este negocio”, recuerda sentada desde la oficina del departamento en el que hoy vive en México.

Lejos de sentirse abatida, Briggiler decidió realizar un máster de negocios. “Tengo tres títulos universitarios, el de médica, el de ginecóloga que es un título de la UBA, y el máster en administración. Creo que el mayor obstáculo fue hacerme escuchar y que me crean lo que estoy diciendo”, enumera.

Con tono relajado, suave y de manera analítica Briggiler se toma unos segundos para elegir las palabras que usará. “Es algo que cuesta asimilar, uno nunca piensa que esa es la principal causa, pero hay veces, como en esta situación concreta que se lo dice literalmente”, aseguró.

Otro de los inconvenientes para llevar adelante sus proyectos fue la posibilidad de acceder a inversiones. “A pesar de que hay mucha difusión de mujeres emprendedoras, la mayoría de los inversores hoy en día son varones”, explicó esta emprendedora.

Una situación similar afrontó al momento de desarrollar Nume, a pesar de que ya contaba con el sitio “Llamando al doctor”, que hoy factura tres millones de dólares al año, los fondos no fueron sencillos de conseguir para darle forma a su segundo proyecto que hoy ya es una realidad. “El mercado que abarca no es interesante”, fue la respuesta que se repitió hasta el cansancio.

“Las mujeres somos la mitad de la población del mundo, si ese no es un mercado interesante, ¿Cuál es un mercado interesante? Lo que a mí siempre me llamó la atención es que por más de que seamos la mitad de la población del mundo nos siguen considerando minorías, nos siguen llamando diversidad. Entonces tenemos las dificultades que tiene todo este grupo subrepresentado”, enumeró.

Nume una aplicación desarrollada para el empoderamiento de la mujer

Nuevo Método (Nume) está habilitada para México y Argentina, se trata de una plataforma que reúne a ginecólogas virtuales que asesoran a pacientes en distintas etapas de su vida para que estas alcancen su máximo potencial, independientemente de su edad y el lugar en donde vivan. “La mujer anatómicamente está condenada a acudir a la médica ginecóloga a lo largo de toda su vida. Desde la primera regla hasta que se muere, ya sea por la patología mamaria, o por otro tipo de cuadro”, analiza Briggiler que para poder estudiar tres carreras universitarias utilizó diferentes métodos anticonceptivos y se apoyó en la planificación.

“La planificación familiar, así como cualquier otro tipo de planificación, es clave para las mujeres", sostiene Briggiler, que pone sobre la mesa el ejemplo de Lali Espósito. “Quisiera hacer una nota con cómo se cuidan las famosas, por ejemplo, Lali para llegar adónde está, planificó su vida, su carrera y decidió no tener hijos”, enumeró

El objetivo principal de Nume es servir como una herramienta para que las mujeres planifiquen su maternidad. “Las mujeres históricamente gastamos mucho tiempo y dinero para vernos lindas para los demás, en vez de salir a cenar en un lugar superrico, o ir a ver un partido de fútbol, porque es una analogía con lo que hacen los varones, ¿no?”, sostiene Briggiler.

“Tener mujeres con alta autoestima, que elijan en qué gastan las cosas, que prioricen lo que quieren hacer en su vida, no que sigan una corriente por estigmas sociales. Eso es lo que buscamos con Nume”, sostiene Briggiler.

Qué pasa en la Argentina con los métodos anticonceptivos

Al momento de abordar lo que sucede en Argentina, Briggiler aseguró que entre el 30% a 35% de las mujeres no tienen cubiertas sus necesidades de anticoncepción.

Esto quiere decir que a pesar de querer utilizar métodos anticonceptivos no lo hacen porque o no tienen dinero o no poseen obra social. Entonces no priorizan ese gasto por sobre otros de la familia. “Lo que nosotros vemos en Argentina es que a las mujeres les cuesta priorizarse. La que es madre prioriza la salud de sus hijos, sus gastos de los hijos, y quizás en una menor escala del ranking de prioridad está su salud”,

A pesar de las cifras Argentina está mucho mejor que otros países de Latinoamérica, como por ejemplo México, donde las mujeres directamente no acuden al médico y los diagnósticos se dan de manera tardía. “En Argentina las mujeres van más al médico, esa es la realidad, tenemos un muy buen sistema de salud”, recalcó.

“Podemos lograrlo”, asegura al momento de brindar un mensaje al resto de las mujeres, esta joven médica-empresaria asegura que casos como el de Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, la ayudan a inspirarse y motivarse. “No es magia, no es azar, se hace con mucho esfuerzo, trabajo y con estudios”, agrega Briggiler que se define como una fanática de los estudios.

En otro punto de su mensaje, recalca que es necesario que la mujer se priorice, incluso por encima de sus propios hijos. “Nosotras tenemos que elegir en qué gastamos nuestro tiempo. Si en hacer cosas que te llenen, que te dejen algo. Creo que en la era de las mujeres ahora la que se viene es la de priorizarse”, analiza Briggiler.

