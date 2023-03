Habló el ex ministro de Seguridad de Santa Fe tras ser amenazado por narcos: “El mensaje es ‘podemos hacer lo que queremos’”

Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad de Santa Fe, se refirió a la amenaza narco con su nombre que fue encontrada tras una balacera a un banco. “Lo hacen para mandar un mensaje: “Podemos hacer lo que queremos”, dijo hoy al mediodía en conferencia de prensa.

“Maxi Pullaro dejá de hablar de narcos y de Rosario, si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos. O te olvidás que en la ruta cayó tu hermano con droga arriba del auto saliendo de la ciudad”, se puede leer en el cartel que dejaron los sicarios que balearon la sucursal del Banco de Santa Fe de Baigorria, ubicado en Rivadavia y Chacabuco, a pocos metros de la Comisaría 24ª y del edificio de la Municipalidad. Pullaro consideró que el lugar y el horario del ataque fue elegido por los sicarios porque “toma visibilidad, como hicieron con los medios de comunicación.’”.

El atentado se alinea con episodios similares, como el que sufrió el mes pasado la familia de Antonella Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, con una nota que apuntaba al intendente Pablo Javkin. En diciembre pasado, un hombre disparó contra el frente de la Televisión Litoral Rosario, donde fue hallado un mensaje dirigido a jefes narcos, a quienes les advierten que van a “matar a un policía todos los días”.

“Vamos a matar a todos los periodistas”, se podía leer en un cartel intimidatorio fue encontrado en octubre en el frente de Telefe Rosario, que se encuentra a metros del puerto, del edificio de Prefectura Naval Argentina y a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera en la ciudad santafesina.

“Las organizaciones están muy molesta por las exposiciones públicas que hacemos nosotros sobre las libertades que tienen en las cárceles para encargar delitos violentos”, analizó Pullaro, y agregó: “Esto sucede todos los días, sale a la luz porque soy un funcionario público, pero lo sufren los vecinos. “(En Rosario) Hay entre 15 y 20 balaceras por día”, detalló.

Reforzar la seguridad en las cárceles “es un planteo que vamos a seguir haciendo, por más que le moleste a la criminalidad organizada. No vamos a frenar hasta que no estén en lugares de detención diferentes... Por más que intenten amedrentarnos, que nos amenacen, vamos a seguir. Esto no es Maxi Pullaro, es un frente político que está definido a luchar contra el narcotráfico”, afirmó.

Luego, recordó otras amenazas que recibió como diputado, antes de asumir como ministro y luego en ese cargo. Por último, pidió avanzar con la Ley de Narcomenudeo para que “la Justicia de Santa Fe pueda ir por los puntos de droga”.

Ante la intimidación, la UCR se solidarizó con Pullaro y emitió un comunicado de repudio en la que advirtió que el partido llevará a cabo “una política de Estado para terminar con el narcotráfico”.

Al mismo tiempo, el ex ministro recibió diferentes expresiones de apoyo del ámbito político. “¡Estoy al lado de Pullaro, frente a los narcos! Nada ni nadie nos va a amedrentar”, escribió en sus redes Patricia Bullrich.

“¡Fuerza @maxipullaro!”, tuiteó el diputado nacional Emiliano Yacobitti.

“Todo mi apoyo y solidaridad con @maxipullaro frente a las amenazas recibidas. Los mafiosos no nos van a detener, vamos a recuperar Santa Fe y a dar vuelta esta tragedia que sufre la provincia”, publicó en Twitter Gerardo Morales.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta indicó: “Amenazan porque saben que vamos a fondo. Todo mi apoyo a @maxipullaro, el gobierno nacional y de la provincia de Santa Fe tienen que garantizar su seguridad y la de su familia”.

“Toda mi solidaridad, Maxi. Como hablamos: contás conmigo”, señaló Pablo Javkin, intendente de Rosario.

