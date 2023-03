Las reacciones de la oposición tras el último índice de pobreza: “La herencia más catastrófica del Frente de Todos”

La pobreza en el país alcanzó el 39,2% en el segundo semestre del año pasado, según precisó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en la tarde de este jueves y la indigencia, en tanto, impactó en el 8,1% de la población. Las últimas estadísticas oficiales no demoraron en generar críticas por parte del arco opositor.

“Esta es la herencia más catastrófica del Frente de Todos”, señaló el diputado nacional por la provincia de Córdoba Mario Negri (UCR). El legislador, uno de los primeros en emitir de manera pública su opinión, completó: “Con la inflación fuera de control cada día que pasa hay más argentinos que padecen hambre. El ritmo del drama social es vertiginoso”.

El jefe de Gobierno porteño y pre candidato a presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, también utilizó las redes sociales para exponer su postura. “39,2% de los argentinos son pobres. Esto es urgente y lo vamos a cambiar”, señaló por medio de Twitter.

María Eugenia Vidal, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, utilizó la misma red social y reflexionó: “¿Y saben qué es lo peor? Que este dato nace viejo. La situación en 2023 es más grave todavía. Alcanza con ver el aumento de la canasta básica: 16,1% la Canasta Básica Total y 19,8% la Canasta Básica Alimentaria. Y solo van tres meses del año”.

“A este ritmo, es evidente que vamos a terminar el año con más millones de argentinos pobres. Y ocurre algo inédito: que creciendo la actividad también crezca la pobreza. La explicación a esto es clara: “Más del 100% de inflación”, señaló la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Gabriel Solano, diputado porteño y precandidato a Presidente por el Frente de Izquierda, responsabilizó a la totalidad del arco político. “La pobreza creció hasta llegar al 39.2%. Proyectado en toda la Argentina alcanza a más de 18 millones de personas. Entre los menores de 16 años es del 54%. Se tienen que ir todos”, señaló a través de un tuit.

Estos porcentajes informados esta tarde por el Indec implican que en la Argentina hay 18.679.605 de pobres y 3.859.816 millones de indigentes; esta cifra surge de una extrapolación de la cifra de los conglomerados urbanos registrados por el Indec a todo el país y permite medir con mayor precisión el fenómeno de la pobreza en las áreas no alcanzadas por las estadísticas oficiales.

En el semestre anterior —enero a junio de 2022— la pobreza había alcanzado al 36,5% y alcanzó a 17,3 millones de argentinos. En tanto, el nivel de indigencia fue del 8,8 por ciento en los primeros seis meses del año pasado. En tanto, en el segundo semestre del 2021 la pobreza fue del 37,3% y la indigencia del 8,2 por ciento.

Así, la pobreza creció en 1,4 millones de personas en el último semestre y 1,15 millones de personas en el último año.

“No era Macri, no era la pandemia; era el kirchnerismo”, apuntó Martín Tetaz, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, en tanto, Fernando Iglesias también apuntó contra el Jefe de Gabinete: “Esto le preguntaba ayer al Jefe de Gabinete: cómo es que aumenta el PBI y mejora la redistribución de la riqueza, pero aumenta la pobreza. Y no me contestó. Decime, Agustín Rossi, ¿quién es el provocador?”

