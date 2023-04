Javier Milei aseguró que hará «consultas populares» en caso de no tener apoyo del Congreso

Javier Milei dio la receta que utilizará en caso de que sea Presidente para que le aprueben diferentes leyes y reformas. El economista aseguró que, en caso de no tener apoyo parlamentario, hará consultas populares. Por otra parte, arremetió contra Axel Kicillof a causa del fallo en contra para la Argentina en lo que se refiere a la nacionalización de YPF.

El precandidato a Presidente, ya tiene en su cabeza el plan para que el Congreso no le sea un obstáculo para avanzar en sus proyectos. En ese sentido, explicó: «La reforma monetaria y financiera la voy a mandar al Congreso. Si no me la aprueban, voy a hacer una consulta popular, para lo cual no necesito llamar al Congreso. Hago la consulta popular y lo mando de nuevo al Congreso y dejo en evidencia quiénes son los que están en contra».

«Los políticos son tan inmorales que votó un déficit de 35 mil millones de dólares. Los políticos están dispuestos a patinarse 35 mil millones de joda fiscal y no hacer una reforma para bajar las inflación«, agregó a su exposición en la entrevista que le brindó a Ari Paluch para el programa «El Exprimidor», por Radio Rivadavia.

Por la falta de unificación que hay en Juntos por el Cambio, Javier Milei rechazó colocarse entre las filas opositoras. De todos modos anticipó que, en caso de que JxC llegue al poder, contará con su apoyo si buscan abrir la economía: «El único que no le vota las atrocidades colectivistas soy yo. Si van hacia una política de libremercado cuentan conmigo, con mis votos», aseveró.

Por último cargó toda la artillería contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires tras el fallo de la Justicia norteamericana contra Argentina por la nacionalización de YPF: «Kicillof decía que Repsol nos iba a resarcir a nosotros con 11 mil millones de dólares. Le pifió por apenas 30 mil millones de dólares. Ese es el gobernador de la Provincia y fue ministro de Economía. No sólo hizo un daño con lo de YPF», cerró.

* Para www.elintransigente.com