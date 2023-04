La gran burla

Una vez más se volvieron a difundir los índices de pobreza oficiales. Realmente aceptar esa información habla de nuestra mediocridad como pueblo, como seres pensantes y como seres soberanos que supuestamente somos.

El INDEC establece que para no ser pobre hay que tener un ingreso familiar de $175.080,06 (reparen en los centavos, por favor). O sea que un ingreso de algo más de US$ 400 nos hace estar fuera de la línea de pobreza. Me pregunto siempre cómo considerará a los que tienen un ingreso de $175.085.

La pirámide que ilustró la información en un diario digital muestra que una familia con ingresos de algo más de US$ 1.000 es considerada clase alta. ¿En serio quieren que pensemos que una familia con un ingreso de ese nivel es clase alta? Claro, lo es en un país donde la gran mayoría de la gente no llega a ese nivel. Ya lo dice el dicho: “En el país de los ciegos, el tuerto es rey”.

Pero todo esto no es inocente. Primero, porque está claro que el nivel de ingreso que se considera límite para establecer la pobreza no alcanza para tener un nivel de vida aceptable, donde las necesidades básicas del núcleo familiar estén aseguradas. Segundo, porque la presión impositiva comienza en niveles que sin lugar a duda son de POBREZA. Se paga ganancias y bienes personales cuando ni siquiera se pueden satisfacer las necesidades de la familia. Eso sí, hay que financiar al sector público y a los políticos quienes, con sus sueldos, están cómodamente en la cúspide de la pirámide.

¿Somos idiotas o somos zombies? Los mismos que nos miran desde arriba son los que ejecutan las políticas empobrecedoras y nos esclavizan con impuestos. Son los que aprobaron la recompra de acciones a REPSOL en nombre de la soberanía nacional y que ahora nos puede costar más de US$ 20.000 millones, más todo lo que nos costó la estafa con los Eskenazi y lo pagado a Repsol mientras el valor de la empresa se desplomó de casi US$ 50 a los US$11 de estos días.

Son los que propusieron y los que aprobaron robarnos todos los ahorros de nuestra jubilación en CUENTAS INDIVIDUALES de las AFJP; los que nos pesificaron nuestros ahorros en los bancos; los que no tienen vergüenza en retener ganancias en pagos inferiores a US$ 28. Son los que le cobran Bienes Personales aunque tengas que liquidar tus bienes para pagar el impuesto; son los que te cobran el mantenimiento de un camino de ripio cuando te revientan a impuestos inmobiliarios, tasas comunales y retenciones a las exportaciones durante décadas sin que vuelva un peso en obras. Son los que van una vez cada muerte de obispo a levantar la manito a cualquier órgano legislativo mientras llenan todo con asesores y ñoquis con sueldos que la pirámide ubica en su cúspide.

Si todavía no te diste cuenta, SOS POBRE y con pocas perspectivas de cambiar tu situación mientras sigas creyendo que si se hace algo distinto explota el país. Enterate: el país ya explotó porque TODOS SOMOS POBRES, el país está destruído y la sociedad está amenazada en su supervivencia por la economía y la violencia del narcotráfico que, esos mismos que hoy te miran desde la punta de la pirámide, dejaron multiplicar.

De nosotros depende que se dejen de reír en nuestras narices. ¡BASTA! ¡Despertemos YA de esta larga agonía!