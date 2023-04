Marcos Corach: "Es una enorme irresponsabilidad no haber tratado el fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe"

La semana pasada, el Senado de la Nación no pudo tratar ninguno de los temas que estaban en la agenda para la sesión especial del 30 de marzo, que duró aproximadamente una hora, ya que no hubo quórum porque los legisladores de Juntos por el Cambio y de Unidad Federal se levantaron del recinto. Ese día iba a avanzarse en el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe. A finales de marzo, Diputados le dio media sanción al proyecto.

"No tienen excusa. Porque no era una sesión más, donde iban a declarar de interés nacional la fiesta de algo. Era trascendental. Para la provincia de Santa Fe era lo más importante. Era poder trabajar, después de 40 años, el fortalecimiento del sistema de justicia federal en la provincia de Santa Fe. Y nada. Se sintieron no sé qué. Amedrentados o no sé qué. No tiene calificativo", dijo este miércoles, el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach.

"No tiene calificativo la falta de responsabilidad para asumir las cosas que tienen que asumir. Más allá de que la falta o no de quórum sea o no una herramienta válida, hay que dar la discusión. Pongan la cara y den la discusión y, si no están de acuerdo, se discute. Se pone sobre la mesa. Hoy no hay tiempo de esconder cosas", lanzó en una entrevista con Luis Mino en Ahora Vengo.

"Que se levanten y no den quórum no me huele bien. No me gusta que lo hagan. Que dejen al país entero sin normas que son vitales, que son importantes", dijo Corach.

Y apuntó contra los legisladores de Juntos por el Cambio, Carolina Losada y Dionisio Scarpín. "Es un gesto de enorme irresponsabilidad no haber tratado en la sesión, haber dejado sin quórum, lo que para la provincia de Santa Fe es importante y para todo el país es importante, como es la ley de alcohol cero. Doble falta para los legisladores de la provincia de Santa Fe, Carolina Losada y Dionisio Scarpín. Déjense de joder muchachos", criticó el ministro santafesino.

