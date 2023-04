Un tal “Polaco” que siempre fue “ñoqui” y mantenido por su ex mujer

"SuperOído es un personaje que transita las calles de Rafaela, su gran virtud es que siendo pequeño sufrió un accidente que afecto sus oídos, fue a un reconocido centro médico de la ciudad, y por error lo curaron, con el agregado que convirtieron sus oídos en dos "super oídos". Con ellos, nada es secreto en la ciudad y él todo lo puede escuchar"

Darse una vuelta por algunos de los bares del Bv Santa Fe no tiene precio, te enteras de tantas cosas …..

El sábado pasado, aburrido por el feriado XXL, me fui a tomar un cafecito a Cyrano, la verdad que es mi debilidad, la atención es inmejorable y el café es el más rico de la ciudad sin duda alguna.

Todo iba “viento en popa”, los habituales “parroquianos” contaban sus chismes y la venta de Ilolay era el comentario generalizado de los que van todos los días. Nada perturbaba mi tranquilidad, hasta que de repente pude escuchar algo que me dejó helado.

“El Polaco nos metió en un kilombo bárbaro, yo le dije al jefe que vamos a tener problemas, que esto llega a fiscalía. Te digo más, estaba esperando algo de este pelotudo, siempre fue un inútil, ahora me doy cuenta que es un pelotudo”, su interlocutor solo atinó a decir: “ Coincido con vos, sabes perfectamente lo que pienso de él, te digo más, siempre fue un mantenido, nunca generó un “sope”, su trabajo toda la vida fue de “ñoqui”, la que se rompía el lomo era su ex “jermu”, pero la cagada que se mandó es imperdonable, la verdad, no se cómo lo va a solucionar”.

Estaba tan linda la charla que me quedé un rato más, quería entender lo que hablaban y de quién hablaban estos dos señores, pero solo pude escuchar “un pelo de zorro tira más que una yunta de bueyes”, que boludo este "Polaco", se metió en la boca del lobo.

Parece que los amigos estaban listos para ir a comer la Bagna cauda y partieron raudos, prometo investigar un poco más .

"Los sucesos y personajes de este relato son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia"