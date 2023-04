¿Dará alguna pista?: Cristina Kirchner reaparecerá públicamente tras el renunciamiento de Alberto Fernández

Cristina Kirchner reaparecerá públicamente y será todo un acontecimiento trascendente para la política nacional. La vicepresidenta tendrá participación en la reinauguración del Teatro Argentino en La Plata. Volverá a tener visibilidad luego de que Alberto Fernández descartara ir por la reelección en las próximas elecciones.

La ex mandataria es mirada de reojo por propios y extraños. Dentro de La Cámpora están esperando que mueva la ficha y deslumbre a todos. Como lo hizo en 2015 poniendo a Alberto Fernández como líder de la fórmula, hay expectativa si reedita un nuevo movimiento político. Sin embargo la incertidumbre inundó al Frente de Todos de posibles precandidatos.

Pese a que Daniel Scioli, Wado de Pedro, Agustín Rossi o Juan Grabois quieran competir, la última palabra -y decisoria- la tiene Cristina Kirchner. De todos modos la interna parece inexorable. Pese a que Alberto Fernández no estará en la lista, el «albertismo» no le va a entregar el Frente de Todos a la ex Presidenta, al menos lo intentará.

Aunque quiera obstaculizar la estrategia kirchnerista, el albertismo tiene muy en claro que le volvió el poder a Cristina Kirchner. La vicepresidenta nuevamente tiene «la lapicera». No le gustó cómo la usó Alberto Fernández y se la sacó. La deberá utilizar para poner el nombre de su nuevo candidato, ¿Wado de Pedro? ¿Pablo González? ¿Cristina Kirchner?.

Quizás dé un adelanto el próximo jueves 27 de abril, en el Teatro Argentino. Ya con una nueva etapa dentro del Frente de Todos, Cristina Kirchner tendrá la oportunidad de empezar a marcar un camino en la carrera electoral. La Cámpora ya estuvo el sábado en el estadio de Ferrocarril Oeste y el jueves se hará presente en La Plata para continuar «el operativo clamor».

* Para www.elintransigente.com