El indicio de Cristina Kirchner sobre su candidatura: «Tranquilos, no se hagan los rulos»

El día jueves, Cristina Kirchner se presentó en La Plata para inaugurar la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Sin embargo, su participación no es una cosa menor, ya que es su primera aparición luego de que Alberto Fernández anunció que no irá por la reelección. La militancia del kirchnerismo esperó un guiño de ella para saber si encabezará una lista o no y su mensaje llamó la atención.

La dirigente, durante el comienzo del discurso, hizo un instante de silencio luego de escuchar los cánticos de los presentes que pedían por su candidatura. «Tranquilos, tranquilos, no se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces», contestó la titular del Senado en el Teatro Argentino de La Plata. Esta frase no fue nada menor, ya que la utilizó en más de una ocasión.

Cristina Kirchner otra vez con rulos

A lo largo de su historia política, Cristina Kirchner utilizó en dos ocasiones la frase de los rulos, por lo que ahora tendrá una connotación nueva. La primera de las veces sucedió en 2011, cuando pidió que «no se hagan los rulos, yo no he dicho que vaya por la reelección en el 2011» en medio de los rumores de una alternancia del poder con otros dirigentes de su rama.

«Siempre inventan cosas, antes hablaban de un supuesto plan para alternarnos en la Presidencia con Kirchner, en el 2007 cuando un periodista de El país me preguntó sobre esto le dije que me parecía una locura hablar en ese momento lo que iba a suceder en el 2011 ¿Quién puede anticiparlo?», dijo textualmente la por entonces mandataria.

Luego, en 2015, usó nuevamente esta frase desde el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada cuando le dijo a la militancia que «no se hagan los rulos» en medio de los rumores sobre una posible candidatura suya para algún cargo, ya que había sido reelecta anteriormente. «Yo no nací Presidenta. Nací mujer, argentina, y después me hice peronista. Con eso me alcanza y sobra. Me van a encontrar siempre en la calle junto al pueblo», agregó.

