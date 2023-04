"No todos los presidentes comunales lo queremos enfrentar a Omar Perotti"

La recorrida de un nutrido grupo de presidentes comunales del PJ por Buenos Aires generó mucho ruido hacia dentro del peronismo, sobre todo con respecto al vínculo entre el gobierno de Omar Perotti y los pueblos. Un comunicado enviado por el equipo del senador Marcelo Lewandowski divulgó un listado de asistentes con imprecisiones que provocó un tembladeral. En ese marco, se dialogó con el presidente comunal de Cafferata, Joan Stramesi, quien integra las filas del perottismo y se desmarca del grupo que viajó a Capital Federal.

-¿Cómo tomó el raid en Buenos Aires del foro de presidentes comunales del PJ?

-Tomé con mucho enojo la declaración y el listado de asistentes donde se incluye a presidentes comunales, como a mí, por ejemplo, que no fuimos, y ese listado también pone a un presidente comunal que ya no está, que es de la línea de (Maximiliano) Pullaro, me parece totalmente desacertado. Uno espera que sea un error de tipeado o que sea producto de algún tipo de viveza. De una viveza que le hace mal a la política, a uno territorialmente estas cuestiones lo afectan. El límite es no meterse en los territorios y en las decisiones políticas y en la autonomía de cada compañero, acá somos más de 70 presidentes comunales del PJ en toda la provincia y tenemos que decidir cada uno dónde juega y cuál es su posición. Yo soy de Hacemos Santa Fe, apoyo y estoy con la candidatura de Roberto Mirabella.

-Pero, ¿a quién identificas como responsable? ¿Al Foro de presidentes comunales o al sector de Lewandowski?

-A algún vivo, sinceramente no lo sé, digo, a algún vivo que bien no le hace a Marcelo Lewandowski, que no está ni enterado de esta situación. Algún vivo que haya operado para ese esquema.

-¿Qué opinión le merece cómo se mueve este grupo de presidentes comunales y su intención de presentar una lista de diputados?

-Cada uno tiene su forma de jugar, su autonomía en cada territorio para construir la política que quiera. Insisto, nosotros con otros presidentes comunales estamos dentro de Hacemos Santa Fe, y vemos el trabajo que hace el gobierno provincial de descentralizar los recursos en cada localidad. Están llegando obras históricas a un montón de lugares donde antes generalmente los recursos solo entraban en Rosario y Santa Fe.

-¿Pero la estrategia de poner una lista de diputados y enfrentar eventualmente a Perotti es compartida por todos los presidentes comunales del PJ?

-No, para nada, no todos estamos en esa estrategia. Muchos presidentes comunales gestionamos en Buenos Aires y nos juntamos a discutir política, pero con el eje de darle mejor gestión a los pueblos. Nada más.

