El dólar agro ya opera para el girasol y advierten que el precio del aceite subirá 30%: qué se negocia para evitarlo

Ante la desesperación por que ingresen dólares al país y el Banco Central (BCRA) deje de perder reservas día a día, la semana pasada el Ministerio de Economía sumó al dólar agro a tres productos más: el sorgo, la cebada forrajera y el girasol.

Al igual que todos los sectores de las economías regionales, los exportadores de estos tres cereales podrán liquidar las ventas al exterior a $300 hasta el 31 de agosto; y podrán hacerlo sin necesidad de pasar el filtro de la Secretaría de Comercio en materia de precios, según les aclaró la AFIP en una nota especial enviada el jueves a la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara). De todos modos, en paralelo ya comenzó una negociación entre exportadores, aceiteras que venden en el mercado interno y Comercio para buscarle una solución al impacto inflacionario de la medida.

La intención oficial es que los dólares entren de forma urgente, más aún ante el todavía desierto escenario que se vive con la soja, en donde el sector hasta el momento liquidó sólo USD 1.400 millones y por ahora no habrá mayores ingresos, ya que de las 3 millones de toneladas que debería haber comprado a productores, sólo adquirió 1 millón, según fuentes del sector.

En una reunión con la industria el lunes pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, les pidió adelantar unos USD 3.000 millones (la estimación total hasta el 31 de mayo eran entre UDS 4.500 y USD 5.000 millones), pero la respuesta fue negativa. Además de la reticencia para vender por parte de los productores, tampoco hay mucho de qué desprenderse debido a la fuerte sequía que azotó al país. Lo que sí les permitió el BCRA es aplicar esos fondos a la compra de los tres nuevos cereales incorporados a la normativa, lo que podría acelerar el uso de esos pesos y habilitar a las cerealeras a ingresar más divisas con prefinanciaciones, según precisaron las fuentes. Pero todo dependerá de la fluidez del mercado y de lo que suceda con el tipo de cambio.

Respecto del girasol, en paralelo a que los exportadores estén operando con el nuevo dólar a $300, este jueves se produjo una reunión en Comercio entre varias empresas miembros de CIARA y la directora Anastasia Daicich, en donde la funcionaria les pidió propuestas para resolver la presión sobre los precios del aceite que tendrá el nuevo tipo de cambio. Sucede que las empresas que abastecen el mercado local advirtieron que si no se trabaja en una solución, el precio del aceite que no está cubierto por el fideicomiso aumentará en torno al 30%, algo indeseable para el Gobierno por tratarse de un producto de primera necesidad y con alto impacto en el IPC.

Según el informe del Indec de marzo, la botella de 1,5 litro de girasol aumentó apenas 2,1% –de $867,67 a $885,92–, pero el cereal subió 30% desde que se lo incorporó al dólar agro. Por eso las advertencias del sector. Lo que sostienen las empresas que venden en el mercado interno es que este incremento no sólo afectará el 30% del volumen del aceite vendido que no está cubierto por el fideicomiso, sino también al propio fondo debido a que los exportadores tendrán que pagar más subsidio y los U$S 120 millones se agotarán más rápido. Hoy el fideicomiso subre el 70% del volumen (29 millones de litros).

“La Secretaría pidió que presentemos una propuesta por el 30% del volumen cuyo precio está libre por no integrar el fideicomiso. En la reunión se habló de algunas ideas, como ampliar los fondos o el volumen, así como también subir el precio paulatinamente”, dijo el directivo de una empresa del sector. Los exportadores aceptaron reunirse con los abastecedores y evaluar opciones, pero en la misma reunión con Comercio plantearon que, por lo que está dentro del fideicomiso, no haría falta aumentar los fondos debido a que “en poco tiempo el dólar oficial llegará a $300 y se compensaría”.

“El problema está en lo que está libre, que por ahora no hay solución”, agregaron.

