José Luis Espert aseguró que «no descarta» ser precandidato a presidente

José Luis Espert explicó por qué aún no se oficializó su arribo a Juntos por el Cambio y comentó qué aspiraciones electorales tiene. El líder de Avanza Libertad está anotado como una posible incorporación a la coalición opositora. Sin embargo, hay algunos dirigentes que son reticentes a que el diputado liberal sea parte de la alianza.

El economista hizo un repaso de su carrera política y aseguró que su anexión a Juntos por el Cambio es parte de la carrera asumida hace unos años: «Son etapas. Comencé solo en 2019, en el 2021 propuse una PASO en la Provincia. Ahora llegamos a un acuerdo para que no solo sea una PASO, sino una coalición más gorda», indicó en LN+.

Al ser consultado sobre sus aspiraciones, José Luis Espert insistió en competir en la provincia de Buenos Aires, tal como lo había anunciado a finales del 2022: «No voy a decir qué candidatura voy a tener en un nuevo espacio. Puedo decir que soy candidato a gobernador porque lo decidí en noviembre del año pasado», manifestó el legislador.

Asimismo, a la espera de confirmar su arribo a la coalición opositora, el economista no descartó formar parte de una interna para llegar al sillón de Rivadavia: «Yo no lo descarto. Estoy dispuesto a hacer lo que más necesita el país y el espacio. Y no soy funcional a nadie», subrayó el referente de Avanza Libertad.

José Luis Espert expuso nuevamente por qué tiene intenciones de conformar Juntos por el Cambio. Pese a las críticas recibidas, se encargó de poner en conocimiento su decisión de sumarse al espacio disidente al Gobierno nacional: «Mi incorporación es para darle liberalismo a Juntos por el Cambio. Espero llegar a buen puerto, sea para bien o para mal», sentenció.

