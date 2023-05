Fuerte gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi tras su picante posteo en contra de Moria Casán: lo dejó de seguir en Instagram

Luego de los fuertísimos cruces de chicanas que intercambiaron Mauro Icardi y Moria Casán, Juariu dio a conocer una picante actitud que tuvo la conductora de MasterChef con su esposo y padre de sus hijas Francesca e Isabella, ¿dejando al descubierto su enojo por su posteo contra la diva?

“Y ahora Wanda lo dejó de seguir a Mauro”, escribió Juariu en un posteo que subió a Instagram Stories con la prueba de que la empresaria ya no tiene entre sus contactos al futbolista.

Por otro lado, la joven diferenció a Icardi, quien aún posee a la modelo entre su lista de seguidores: “Pero Mauro si la sigue a Wanda, o sea que ella se enojó”, detalló, sin que los protagonistas salgan a hablar de este tema.

EL SINCERIIDIO DE ANTONIO LÓPEZ SOBRE CÓMO ES PARTICIPAR EN MASTERCHEF CON WANDA NARA COMO CONDUCTORA

Pese a que toda su energía está en puesta superar las expectativas de Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, Antonio López se sinceró al revelar cómo se siente al ser parte de MasterChef con Wanda Nara como conductora.

“Wanda me hace algunas preguntas y todavía me siento un poco incómodo cuando ella me habla. Todavía no caigo que estoy hablando con Wanda Nara”, contó el participante, a solas, frente a las cámaras.

En cuanto a la charla que mantuvo con la hermana de Zaira Nara, Antonio se mostró muy confiado con su evolución: “Me siento bien. Cada vez empiezo a agarrar un poco más de confianza conmigo mismo”, expresó. Y cerró, a corazón abierto: “Poco a poco, intento ir mejorando para no quedarme en la misma zona”.

FUENTE: CIUDAD.COM