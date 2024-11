Las dos nuevas figuras del streaming que abandonarían LUZU TV

La salida de Nacho Elizalde de Luzu generó sorpresa y mucha tristeza, ya que era una de las figuras que estaban desde el principio en “Nadie Dice Nada”, el programa de Nico Occhiato, que comparte con Flor Jazmín, y en el que estuvo Nati Jota, quien también se fue. Y hoy, Pepe Ochoa aseguró que hay dos figuras del mismo programa que también se irían.

Pepe Ochoa aseguró que hay dos figuras seguirían los pasos de Nati Jota y Nacho Elizalde y dejarían a Nico Occhiato y Flor Jazmín con la responsabilidad total del programa.

Las dos nuevas figuras que dejarían LUZU

Según informó Pepe Ochoa en LAM, las dos figuras que están causando furor con sus apariciones en “Nadie Dice Nada” y que se irían del programa son Momi Giardina y Santi Talledo.

La bailarina y el actor sumaron muchos puntos a la programación cuando se incorporaron y se convirtieron en los favoritos del público, ya que no son figuras originales de NDN y aportaron un aire distinto.

Sin embargo, según contó Pepe Ochoa en LAM, tanto Momi Giardina como Santi se irían del famoso streaming para seguir nuevos proyectos y por dinero.

Se empezó a correr el rumor, en redes, de que la empresa de Nico Occhiato no pagaría bien a sus empleados y por eso cada vez que alguna de sus figuras anuncia que se va por “un nuevo proyecto” termina en otro canal de streaming.

Pepe Ochoa aseguró que el abandono de figuras en LUZU es principalmente por la falta de pagos a la hora de hacer shows y eventos, ya que a pesar de tener un sueldo fijo por hacer su programa, no recibirían una compensación económica al viajar y hacer shows en los teatros.

Sin embargo, Fefe Bongiorno, también panelista de LAM, aseguró que no es así, y no es ese el motivo por el que Nacho Elizalde abandonó el programa. “Yo trabajo ahí y no es tan así”, señaló Fefe. “Si hago un teatro recibo un porcentaje como productor. Cada uno tendrá su satisfacción o no, pero no es el motivo que me dieron a mí por lo de Nacho”, explicó.

“El motivo de Nacho es lo que dijo en el streaming, y es lo que le pasó a Valen y a Nati en su momento, las cosas cumplen un ciclo. Son cuatro años de hablar todos los días con la misma gente”, señaló y agregó que “Nacho es un pibe emprendedor, tiene su marca de ropa y su fiesta”, asegurando que lo económico no fue la causa por la que el participante de Bake Off abandonó el streaming.

Los motivos de Momi Giardina y Santi Talledo para irse de LUZU

Al parecer, el verdadero motivo por el que Momi Giardina y Santi Talledo decidirían dar un paso al costado de Nadie Dice Nada y de LUZU, es que esperan construir un éxito teatral juntos.

“Momi y Santi tienen un proyecto en común y hay una persona muy grosa que los quiere representar. Un número uno que les va a poner todo para que salgan adelante”, aseguró Pepe Ochoa.

Y aunque según Fefe lo económico no sería el motivo de abandono, Yanina Latorre agregó que Sofi Gonet, “La Reini”, le contó que le habían ofrecido un lugar en LUZU, pero el pago era muy bajo, por lo que ahora se encuentra trabajando en el streaming del programa de Susana Giménez.

Pese a los rumores de que Momi Giardina y Santi Talledo darían un paso al costado de Luzu y Nadie Dice Nada, sea por nuevos proyectos o malos pagos, aún no hay confirmación de la noticia, por lo que será cuestión de tiempo para ver como Nico Occhiato terminaría de conformar un equipo que dure.

Fuente: caras.perfil.com