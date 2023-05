Hugo Moyano trató a Patricia Bullrich de "incapacitada" para ser presidenta y ella lo tildó de "mafioso"

Hugo Moyano, secretario general del Sindicato Camioneros, se refirió a la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich y la definió como una "demostración clara de la incapacidad". La exministra de Seguridad le advirtió que "ni él ni ningún mafioso" van a impedir que se realicen los cambios que el país necesita.

"Es una demostración clara de la incapacidad del personaje", respondió el gremialista tras ser consultado en la TV Pública sobre las propuestas de Bullrich para encarar las elecciones 2023 y señaló que "no hay mucho para definir porque está todo claro". "De un extremo se pasa al otro, de montonera se pasa a servicio", disparó.

Sobre la denuncia que realizó la ex asesora de Milman (Ivana Bohdziewicz) de que un perito informático había borrado su celular en unas oficinas pertenecientes a la presidenta del PRO, Moyano comentó: "Lo de esta señora es lo más claro en la incapacidad para asumir una responsabilidad tan grande como una presidencia".

El sindicalista además sostuvo que Bullrich ha hablado de retirar los derechos laborales y cuestionó: "No se da cuenta que si llega lo puede hacer, ¿pero cuánto va a tardar la gente en reaccionar para recuperar eso?".

"La gente no se va a quedar si le sacan las vacaciones, el aguinaldo, los derechos. La gente va a reaccionar, eso es lo que estos personajes no entienden, no comprenden", advirtió el gremialista y remarcó que "si a este país, con la cultura que tenemos del trabajo, la responsabilidad y los derechos del trabajador, se le quiere quitar eso, después viene la reacción".

Tan solo unas horas después de la entrevista realizada al secretario general de Camioneros, la exministra de Seguridad le respondió a través de Twitter y lo calificó de "mafioso". Asimismo, le advirtió que "ni él ni ningún otro" van a impedir que se apliquen los cambios que considera necesarios para la Argentina.

"Moyano, nuestro país necesita cambios radicales y profundos. Ya no aguanta más. Ni vos ni ningún mafioso van a impedir que encaremos esos cambios", le respondió la presidenta del PRO y precandidata a presidenta.

Por otra parte, Moyano también apuntó contra el economista liberal Javier Milei y reveló que el precandidato a presidente de La Libertad Avanza participó en una de las movilizaciones realizadas por el gremio durante la presidencia de Mauricio Macri.

"Milei estuvo en un acto nuestro. Estuvo abajo y no lo dejaron subir los muchachos", afirmó Moyano y explicó que fue en una movilización en contra de los "ataques" que recibía de parte del ex presidente. donde hubo alrededor de 500 o 600 mil personas. "Él quería estar ahí. Fue a dar el apoyo", aseguró.

Con información de www.perfil.com