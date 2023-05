Mirtha Legrand tuvo su primera salida después del marcapasos: teatro y cena con amigos

El martes 2 de mayo en horas de la tarde, Mirtha Legrand había sido ingresada al Sanatorio Mater Dei para ser sometida a una intervención quirúrgica programada en la que le colocaron un marcapasos. Y, después de menos de 24 horas de internación, fue dada de alta y regresó a su domicilio para continuar su recuperación de manera ambulatoria. “La operación fue fantástica, un éxito. Me siento débil, pero bien”, dijo la diva minutos más tarde en diálogo con Gustavo López para Radio La Red.

Lo cierto es que, mientras todos pensaban que Chiquita iba a tener que pasar varios días en reposo, tal como le indicaron los médicos, la realidad es que la conductora del legendario Almorzando con Mirtha Legrand pudo retomar su vida social mucho antes de lo esperado. Comenzó con los clásicos té de amigos en su casa el domingo siguiente a su intervención. Y, este sábado, tuvo su primera salida en la que se dio el gusto de ir al teatro y, luego, a cenar.

Enfundada en un exquisito traje de lentejuelas de Claudio Cosano y zapatos con tacos de 10 centímetros comprados en París, Mirtha llegó al teatro Ópera junto a Gino Bogani, Alejandro Veroutis, María Teresa Villaroel, Héctor Vidal Rivas y Susana Reta, para ver a Imanol Arias en Muerte de un viajante. Y aplaudió de pie al español, que se sintió engalanado con su presencia.

Pero, tras la función, la diva y sus acompañantes decidieron ir ni más ni menos que a Edelweiss, el tradicional restaurante porteño al que solían concurrir Enrique Pinti, Lino Patalano y Juanito Belmonte, entre otros grandes referentes del espectáculo nacional. Y, al verla llegar, todos los presentes la ovacionaron como la estrella que es, logrando emocionarla.

“¡Edelweiss! Como dice Chiquita, mi segunda casa. ¡Es cierto!”, escribió Bogani en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se lo veía junto a la diva y a Veroutis. Y, después de mencionar a los otros comensales que se encontraban en su mesa, hizo referencia a la obra de Arthur Miller que habían ido a ver con el protagónico de Imanol y lo calificó de: “¡Fabuloso!”.

Cabe señalar que, en la misma cena, Mirtha hizo planes para la próxima semana y confirmó que irá a ver a Nacha Guevara en Nacha en Pijama, al teatro Astros. En los últimos días, se desató una polémica por una canción que la artista interpreta en su unipersonal y en la que critica a L-Gante, a Susana Giménez y a la mismísima Legrand.

“Me cansé de oír tanta pavada. Me cansé de comer ensalada. Me cansé ya de Mirtha y Susana. Me cansé del trap y las baladas. Me cansé de L-Gante y sus dientes”, dice la letra del tema “Estoy muy cansada”, que presenta Nacha en su nuevo espectáculo. Y sigue: “Me cansé de ver tanto piquete. Me cansé de que no llegue el flete”.

Consultada por Teleshow, la diva aseguró que no le importaba la canción que lanzó Guevara, a quien describió como una persona más que cercana, ya que entendía que era parte de su show. “Demostró ser amiga. Me refiero a que nos vimos en Mar del Plata, la invité a comer al (Hotel) Costa Galana y lo pasamos muy bien conversando, tenemos buena relación”, dijo sobre Nacha sin querer ahondar en el tema en el que la menciona.

Con informacion de Infobae.