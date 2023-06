Marcos Cleri: "Me ofrecí como ministro de Seguridad y por mezquindad Perotti no aceptó"

El diputado por Santa Fe y referente de La Cámpora Marcos Cleri hace un segundo intento por la gobernación de Santa Fe. En 2019, se bajó de la competencia cuando Cristina Fernández se involucró de lleno en la ingeniería electoral del peronismo provincial y apoyó a Omar Perotti. Cuatro años después, el legislador armó fórmula para la Casa Gris con la diputada Alejandra Obeid, hija del exgobernador Jorge Obeid.

Se presenta como el único de los cuatro precandidatos del PJ que competirán por la gobernación que “no especula” con alejarse o acercarse a la vicepresidenta según la conveniencia electoral. Sostiene, además, que a la provincia le falta un peronismo “innovador” y que en el cierre de listas Perotti y el senador Marcelo Lewandowski “se miraron el ombligo”.



-En 2019 Cristina Fernández termina ordenando la interna en Santa Fe. ¿Cree que esa dinámica se repetirá este año?



-En Santa Fe hay, en el peronismo, cuatro candidatos a gobernador. Somos una nueva generación que va a construir una propuesta sólida tras las PASO. Nuestra responsabilidad como dirigentes es poder dirimir en las internas un proyecto de futuro, que dé respuestas a la comunidad, y a eso hay que hacerlo con un plan de gobierno que genere previsibilidad y certeza. Ahí está el recambio generacional y hay que tomar la posta que Cristina ha ido expresando.



-¿Cuánto de la campaña nacional va a impactar en las elecciones locales?

-En el peronismo siempre hay un proyecto nacional que termina teniendo una gran presencia en los escenarios electorales de las provincias, y en Santa Fe más aún.

-¿Su espacio representa a Cristina Fernández?

-Siempre estuvimos con Cristina, no especulamos como otros que se acercan o se alejan de acuerdo a la conveniencia electoral. Yo soy un militante del kirchnerismo, del peronismo, y quiero llevar adelante un proyecto que enamore a la provincia. No especulamos, defendemos los intereses de los trabajadores y trabajadoras como Cristina. Por eso con Alejandra Obeid no votamos el acuerdo con el FMI, eso nos diferencia del resto de los candidatos del peronismo y del no peronismo.

-Una de las sorpresas del cierre de lista fue su acuerdo con la vicegobernadora Alejandra Rodenas para que ella encabece la lista de la Cámara baja y enfrente a Perotti. ¿El gobernador es su principal adversario?

-Nuestra lista es con todos y todas, con Rodenas, presidentes comunales, concejales, intendentes y eso está reflejado en la construcción provincial que tenemos. Hay cosas buenas del actual gobierno provincial que hay que proyectar y potenciar y otras que corregir sin perder tiempo. En el momento más difícil de la gestión del gobernador Perotti me ofrecí como ministro de Seguridad, ofrecimos nuestro plan y por mezquindad no se aceptó esa oferta. Tampoco se volvió a convocar.

-El gobierno hizo una convocatoria a la oposición para discutir políticas de seguridad. ¿Van a participar?

-Sí, vamos a ir porque somos conscientes de que hay que construir el bien común, hay que mejorar mucho en materia de seguridad. Queremos ser parte de la solución. En el cierre de listas, vimos la especulación hasta último momento por un diputado más o uno menos, por una banca más en el Concejo. No tenemos nada que ver con esa especulación de Perotti y Lewandowski, que es propia de alguien que se mira el ombligo y no ve el conjunto.

-Seguridad es el punto más caliente de esta campaña. ¿Qué propuestas tienen?

-Construimos un gran equipo en materia de seguridad. Nos asesora y tiene una injerencia muy importante Jaquelina Balangione (ex defensora general de la provincia) que integra la lista para la Cámara baja y también Paula Sagué, que es la candidata a senadora del departamento Rosario. La política de Seguridad tiene que ser de shock en el corto plazo, pero tiene que tener también proyección a mediano y largo plazo.

-Cuál sería una decisión inicial suya?

-Darle presupuesto. Queremos construir centros cívicos cada 10 cuadras en Santa Fe y Rosario. Ahí tiene que estar el Estado y –como en la ciudad de Funes- hay que hacer centros de monitoreo por barrio. A la par hay que trabajar con el Servicio Penitenciario, la formación de policías, nuevos cadetes, aumentar el salario policial al doble, mejorar el equipamiento. Es posible hacerlo, es decisión, presupuesto y un buen equipo de trabajo. Y además, hay que atender a todas las localidades. Para esto hay que aumentarle el porcentaje de coparticipación a los municipios y comunas al mismo nivel que lo tienen en Córdoba.

-¿Y en otras áreas?

-Hay que mejorar la calidad de vida de la gente en salud, educación, acceso a la vivienda. Santa Fe necesita un Procrear santafesino, que genere empleo y resuelva la situación de vivienda. Si no se hizo hasta ahora es porque hay una mirada errada de quienes conducen esa cartera de infraestructura a nivel provincial y de la dirección política del gobierno provincial. Resolver la situación de la vivienda y que cada persona pueda construir su proyecto de vida y su hogar es una tarea bien peronista.

-Hizo referencia al ministerio de Infraestructura y Hábitat que conduce Silvina Frana. ¿Le falta mirada peronista a la fórmula Lewandowski-Frana?

-Si no se llevó a cabo una política como la del Procrear es porque faltó una mirada innovadora.

-¿Ve un gran acuerdo del peronismo provincial después de las PASO?

- Hay una idea de unidad de acción. Trabajo y soy optimista, y siento que ese es el camino para construir una mejor comunidad. Tanta especulación e indefiniciones hace que haya más incertidumbre, por eso la gente nos va a votar, va a votar a un gobernador joven, que tenga coraje. Los cuatro precandidatos hemos conversado, somos correctos, estamos trabajando en la unidad hacia adelante. Enfrente tenés a Carolina Losada acusándolo a Maximiliano Pullaro, pero son lo mismo. La que se quiere lavar la cara es Losada ante un Pullaro que sabemos que junto con Marcelo Sain fueron los peores ministros de Seguridad y las consecuencias las pagamos todos los santafesinos y santafesinas.

Con informacion de Letra P.