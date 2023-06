Detuvieron a un hombre acusado de filmar a escondidas a una joven mientras se cambiaba en un supuesto showroom

Un indignante caso salió a la luz en las últimas horas, luego de que una joven de la ciudad de Oberá, en Misiones, descubriera que había sido filmada sin su consentimiento mientras se cambiaba de ropa para una supuesta sesión de fotos. La denuncia fue presentada ante la Justicia y el hombre acusado quedó detenido este martes.



Según el relato de la víctima, acudió a una casa ubicada en calle Finlandia, en respuesta a una oferta de trabajo como modelo para promocionar una tienda de ropa en línea. Nunca se imaginó lo que pasaba adentro de la habitación donde debía cambiarse.

Así descubrió que estaba siendo filmada

De acuerdo a lo que publicó el medio local El Territorio, cuando la joven se retiró a una habitación para cambiarse de ropa para la sesión, el supuesto propietario del showroom le pidió que esperara un momento. En ese lapso, él ingresó brevemente al cuarto, pero al salir, lo hizo sin su celular.



Segundos después, la joven entró al cuarto con cierta desconfianza, comenzó a mirar a su alrededor y descubrió que el teléfono del propietario de la vivienda estaba escondido en un canasto, que la cámara estaba encendida y enfocada hacia el área donde se cambiaba de ropa. Sorprendida, la chica sacó su celular y comenzó a filmar el hallazgo.

Con las pruebas en mano, la víctima abandonó el lugar y presentó una denuncia ante la Seccional Primera de Oberá. Debido a la naturaleza del delito, la denuncia fue remitida a la Comisaría de la Mujer, y el caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Oberá.

La joven, cantante conocida en el ambiente de la música en la ciudad de Oberá, también compartió su experiencia a través de Twitter, denunciando públicamente al presunto responsable. En su publicación, describió cómo el hombre se hacía pasar por propietario de un showroom inexistente, buscando chicas para fotografiarlas mientras se cambiaban de ropa sin su consentimiento.

“Abro hilo de un pelotudo degenerado que no solo me grabó sin mi consentimiento esperando a que me desnude, sino que lo hizo a varias chicas y abusó de otras. Si la justicia no hace nada, la condena social te va a pesar. Es importante que todos sepan”, publicó a través de un tuit, en donde adjuntó el video del momento en el cual se dio cuenta de que estaba siendo filmada.

La denuncia de la cantante llevó a la identificación y posterior detención de Roni Gabriel Orlando D. S., de 27 años, quien se desempeñaba como portero de una escuela primaria en Oberá. Durante el arresto, se confiscó el teléfono celular con el que filmaba a las mujeres.

Además, el sitio de noticias Misiones Online informó que una segunda víctima presentaría una denuncia, ya que habría pasado por una situación similar. En las próximas horas, el detenido será sometido a un examen médico policial y permanece a disposición del Juzgado de Instrucción.

Con informacion de Todo Noticias.