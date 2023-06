La historia de Ezequiel, el hermano de Silvina Luna que se ofreció para donarle un riñón y no se separa de su lado

“Los hermanos sean unidos porque ésa es la ley primera, tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean los devoran los de ajuera”, escribió José Hernández, autor de El gaucho Martín Fierro, y aquella frase adquirió popularidad y se inmortalizó.

La relación de Silvina Luna y su hermano Ezequiel, cinco años menor, no es un caso ajeno. Ellos siempre tuvieron una excelente relación. Desde que eran chicos y compartían los juegos y travesuras. Fueron muy unidos desde que tienen uso de razón. Y en 2008, la muerte de sus padres fortaleció aún más su vínculo: Sergio El Negro Luna -como apodaban al hombre- falleció el 10 de marzo, a los 50 años; y Roxana partió de muerte súbita el 19 de agosto de ese mismo año. “Mamá se fue detrás de él”, dijo la actriz en una entrevista íntima con Teleshow en septiembre del año pasado.



Por ese entonces, ella vivía en Buenos Aires, adonde había llegado desde su Rosario natal y en donde triunfaba en los medios luego de haber saltado a la fama por su participación en Gran Hermano 2001. Mientras tanto, su hermano seguía viviendo en la ciudad santafecina. Los único que los separaba era la distancia física, no así el diálogo diario y las visitas de uno al otro cada vez que podían.

Años más tarde, la salud de Silvina comenzó a deteriorarse luego de una intervención estética que se realizó en 2011 con el doctor Aníbal Lotocki, quien le inyectó biopolímeros en sus glúteos que le produjeron hipercalcemia y una insuficiencia renal en su organismo. Por ese hecho, el profesional fue condenado por el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión -y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina- por el delito de lesiones graves.

Desde entonces, la actriz espera un trasplante de riñón y mientras tanto, necesita hacerse diálisis tres veces por semana. A principios de junio, Silvina Luna publicó en sus redes sociales un video en el que contaba que había comenzado “el camino al trasplante” pero todo se demoró por una bacteria que contrajo y que la llevó a estar durante estas últimas dos semanas internada en la sala de terapia intensiva del Hospital Italiano, sedada y con respirador.

El miércoles por la noche, los médicos lograron extubarla y allí permanece, bajo cuidados y controles, y acompañada por su hermano Ezequiel, quien no se corrió en ningún momento de su lado.

El año pasado, Silvina ya había atravesado una internación de un mes por otra bacteria que afectó a su organismo. Aquellos días, además de lo obvio por tener su salud en jaque, a la actriz se le hizo aún más difícil por la ausencia de su hermano, a quien define como su “gran compañero y contenedor emocional”. En aquella oportunidad, el joven de 38 años se encontraba en Italia realizando algunos trámites y no pudo acompañarla como los dos hubieran querido. Y quienes estuvieron a su lado fueron sus amigas “que ya son familia” y que por estos días también sostienen a Ezequiel.

El hombre regresó al país y cuando su la actriz comenzó las sesiones de diálisis decidió que quería estar al lado suyo de manera permanente. Así las cosas, armó una mudanza desde Rosario y se instaló en Buenos Aires. Desde entonces, el manager de DJs y experto en Bitcoins la acompaña de manera incondicional. Y dos semanas atrás, cuando ella sintió un malestar, fueron juntos a la guardia médica en la que luego quedó internada en terapia intensiva.

Anoche, cuando Luna despertó, al primero que vio fue a su hermano, quien durante este tiempo no se movió de su lado. Ella lo reconoció de inmediato, según aseguran, lo que fue un signo de alivio para muchos. Sobre todo para los médicos que continúan haciéndole estudios.

De a poco, le explicaron lo que había atravesado estos días -que incluyó además, su cumpleaños: cumplió 43 el pasado 21 de junio, cuando estaba sedada- y pasó una “buena noche”, según informaron este jueves. En tanto, desde el Hospital Italiano aseguran que no difunden partes médicos por expreso pedido de la familia, en este caso, de Ezequiel, quien está enfocado en preservar la salud de su hermana. Además, y pese a la exposición de ella, él elige mantener un bajo perfil alejado de los medios.

“Con mi hermano somos súper cercanos, súper amigos y compañeros. Siempre fuimos muy unidos. Yo tuve mucha protección sobre él desde muy chico y, obviamente, cuando pasó lo que pasó se vino a vivir acá y estamos todo el día hablando y nos vemos casi todos los días”, le dijo Silvina Luna tiempo atrás a Andy Kusnetzoff durante una visita a PH Podemos Hablar sobre el cambio de vida de su hermano cuando dejó Rosario para instalarse con ella en Buenos Aires.

Además, Ezequiel fue uno de los primeros en postularse para ser su donante de riñón cuando los médicos les comunicaron que la actriz necesitaba un trasplante. “Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano Ezequiel, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas y quiero ir paso a paso. Como falta, no me quiero adelantar”, le contó Silvina a Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina, cuando confirmó que estaba dentro de la lista del Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante).

Así las cosas, Ezequiel continúa al lado de Silvina y no despega de ella convirtiéndose en su máximo confidente y a quien los médicos le informan cada evolución de la actriz, la que él celebra como si fuera un triunfo más, esperando que siga mejorando y que se den las condiciones necesarias para que se pueda realizar el trasplante y, en caso de que sea compatible, poder salvarle la vida a su hermana.

Con informacion de Infobae.