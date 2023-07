"La gestión de Perotti no tiene los pies sobre la tierra"

En carrera por la renovación de su banca en la Cámara de Diputados santafesina, Oscar Cachi Martínez, uno de los pilares del Frente Renovador (FR), fustiga sin reparos a Omar Perotti, también anotado en esa compulsa, por el déficit en seguridad de su gobierno. Y, jugando con el leitmotiv de su campaña, cuestiona: “Esta gestión no tiene los pies sobre la tierra”.

“Perotti sólo mira la realidad desde su impronta de contador, creyendo que gobernar es exclusivamente entender en cuestiones económicas y manejar una planilla de Excel”, afirma a La Capital el precandidato, que sintoniza con la postulación del senador nacional Marcelo Lewandowski como sucesor del rafaelino.

Respecto de Lewandowski, Martínez también reivindica la influencia del líder del FR, Sergio Massa, en la negociación al límite que desembocó en la precandidatura del ex periodista deportivo, al tiempo que celebra que el tigrense vaya por el principal despacho de la Casa Rosada.



-¿Para qué ir por otro mandato en la Cámara baja?

-Para expresar y representar al justicialismo detrás del objetivo de trabajar para el orden y la paz. Una meta que llevó a que la ciudadanía nos acompañe para encarar, desde la Legislatura, normas más duras contra el delito. Leyes para que los santafesinos no tengan que vivir enrejados, mientras los delincuentes andan sueltos. Un compromiso que el gobernador no asumió y, estamos convencidos, tampoco honrará en la Cámara baja.

-Que Perotti busque una banca en Diputados torna más competitiva la interna...

-La ciudadanía nos evaluará respecto del cumplimiento de los compromisos electorales previos. En ese sentido, desde el primer día trabajamos intensamente para hacerlo a través de la prisión preventiva para el uso o portación de armas de fuego en la comisión de un delito, por ejemplo. También con una ley de derechos y garantías para las víctimas, entre otras medidas como la destinada a paliar el robo de cables. Sentimos una enorme diferencia con el gobernador. Tuvo que ocurrir un hecho extraordinario como la amenaza a la familia política de Lionel Messi para que recién Perotti se sensibilizara frente a la situación y lográsemos la aprobación de iniciativas clave, sobre todo para Rosario, que antes no contemplaron.

-Sus diferencias con el gobernador lucen insalvables.

-¿Objeta otras acciones del gobierno provincial?

-Perotti no expresa los intereses de un gobierno que debería prestar atención en promover el consumo y el mercado interno, a la vez de resguardar a la clase trabajadora. Por eso, no entendemos cómo puede ser paradigma de una gestión justicialista el hecho de tener la plata en el banco y a plazo fijo, mientras paraliza la obra pública. O hacer el ajuste con el salario de los trabajadores de la provincia y no aceptar nuestra propuesta de cláusula gatillo. También refleja falta de empatía la no actualización de Billetera Santa Fe, una política pública que fortaleció el consumo y ayudó a 4.500 comercios, y al propio Ejecutivo a partir del incremento de la recaudación por Ingresos Brutos. El peronismo es mucho más que Perotti y, para lograr los niveles de adhesión de 2019, es necesario dar un mensaje claro y corregir esos errores. Esta gestión no tiene los pies sobre la tierra.

-¿Y en el menú electoral del oficialismo quién encarna la antítesis a ese modelo?

-Evidentemente hay varios precandidatos que conforman una expresión distinta a la de Perotti, quien viene desempeñándose como el jefe político de una agrupación de Rafaela. De no ser por la intervención de Massa, Lewandowski, el postulante más competitivo del PJ, no hubiera participado de las internas porque el gobernador quería nominar a Roberto Mirabella. Esa impronta de Perotti se ve reflejada en la lista de aspirantes a diputado, que no representa al conjunto del peronismo.

-¿Cómo evalúa las chances de la nueva coalición opositora en Santa Fe?

-Me cuesta creer que gente que acompañó a (el ex gobernador) Miguel Lifschitz, un defensor del federalismo, pueda hacer lo propio ahora con el PRO. No veo que el votante de Lifschitz pueda sintonizar con esta coalición opositora. Ocurre que la administración de Perotti fue tan mala que una gestión en Seguridad como la de Maximiliano Pullaro, también mala, se pone en valor. Cuando, en realidad, Pullaro también fue parte de ese fracaso.

-Paradójicamente, los postulantes de Unidos posicionados como favoritos no dejan de cruzarse...

-El peronismo sigue representando la defensa de los trabajadores, de las grandes mayorías populares y de la producción. Creo que si corregimos el rumbo, si Perotti vuelve a expresar a esos sectores, el PJ tendrá la posibilidad de retener la provincia. Hay que volver a la unidad en la diversidad, donde todos aportamos un grano de arena y nadie se creyó el dueño del arenero. Las visiones autoritarias le hicieron mucho daño al justicialismo. Apenas superemos esas visiones, volveremos a ser competitivo a nivel provincial y nacional.

-¿Massa en carrera hacia la Rosada potencia las posibilidades de UP?

-Lo celebro, no solo por ser socio fundador del Frente Renovador sino como argentino, por que la fortaleza de Sergio es la garantía de la estabilidad económica que necesitamos para superar este año difícil y encaminar al país en un proyecto de progreso. Estoy convencido: la gran mayoría de los argentinos creemos que el camino no es el ajuste ni la devaluación sino reivindicar los valores del justicialismo.

Con informacion de La Capital.