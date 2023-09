Carlos Zimerman: “Si nadie hace trampa, el domingo Viotti es el nuevo intendente de Rafaela”

En vísperas de las elecciones generales del próximo domingo, R24N dialogó con el Dr. Carlos Zimerman sobre las elecciones locales en nuestra ciudad. Zimerman dio su pronóstico y a su vez alertó sobre movimientos anti democráticos que podrían darse el día de las elecciones.

El abogado adelantó su palpito, y manifestó que según encuestas que manejan, las elecciones seguramente se saldarán con una victoria de Leonardo Viotti, reafirmando así el contundente triunfo obtenido por el candidato radical en las PASO.

Además, encendió las alarmas sobre posible fraude electoral y maniobras anti democráticas que se estarían tejiendo entre las sombras.

A continuación, la nota completa:

- ¿Cuales son sus impresiones de cara a las elecciones para Intendente del próximo domingo?

- Lo venimos diciendo hace tiempo, Rafaela necesita un cambio, y Leo Viotti lo va a hacer. Ya no es el político joven que conocimos hace largo tiempo atrás, hoy en día es un político experimentado y preparado. Va a cambiar muchas cosas en Rafaela, sobre todo en lo ético, Viotti es honesto.

- Varios analistas aseguran que la carrera será un poco más reñida en las elecciones generales respecto a las PASO, ¿cuál es su opinión?

- A Castellano le faltó prometer en estos días que va a instalar una Estación Espacial en Rafaela. Es una vergüenza, lo que no hizo en 12 años nos quiere hacer creer que lo va a hacer ahora. Por otro lado creo que Bonino puede sumar algunos votos por efecto Milei, pero también es cierto que muchos votantes de Milei no han acompañado a sus candidatos en los distintos territorios.

- ¿Están definidas ya las elecciones o puede algún otro candidato revertir el resultado?

- Si nadie hace trampa, el domingo Viotti es el nuevo intendente de Rafaela. Tengo versiones de todo tipo, algunas hablan de que van a comprar los votos a razón de $5000, que los van a ir a buscar en remises y hasta la modalidad me contaron.

Si alguno quiere hacer trampa, que sepa que el lunes a las 8 de la mañana lo denuncio y movilizo a toda la prensa nacional. Saben que lo puedo hacer, no jodan.

Hacer trampa no es democrático, es lo peor que nos puede pasar, ojalá eso no pase. Si ocurre, se va a enterar el país y yo me voy a encargar de golpear la puerta de los fiscales para que metan preso a los que quieran ensuciar una elección.