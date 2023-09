Pablo Alarcón sin filtro: fuerte crítica a Dady Brieva y una polémica comparación entre Messi y Maradona

En el último tiempo Pablo Alarcón llamó la atención primero por sus fuertes posicionamientos políticos -marcados por su postura antik y su apoyo a Patricia Bullrich -y luego porque contó que estaba haciendo teatro a la gorra en una plaza, tarea que tuvo mucha repercusión. Una manera de poner bien claro que la crisis que viven los argentinos y que le atribuye en buena medida al gobierno actual, la sufre en carne propia. "No necesito trabajar, necesito ganar guita para vivir", dijo acerca de su decisión de presentar “Discurso sobre la servidumbre voluntaria” en Plaza Francia.

Ahora, entrevistado por Karim González para el programa Sola en los bares, el actor continuó hablando de su "actuación a la gorra" y reconoció que mucha gente cuando lo ve se apiada y eso no le gusta. "Pobre, dicen, Y yo les digo, 'pobre no, pobre es el que no trabaja pudiendo trabajar, pobre es el que extiende la mano pidiendo un plan pudiendo trabajar", asegura.

"Yo soy un ciudadano de a pie que lo único que veo es que voy a comprar papas y sale 900 pesos el kilo. No puede ser. Yo soy un tipo privilegiado, tengo mi casa, por ejemplo, tengo un coche viejo pero lo tengo, no tengo deudas, tengo dos hijas crecidas que tienen su título, su vida hecha. Pero una vive en Miami y la otra se quiere ir", afirmó, queriendo mostrarse apolítico aunque está claro en qué lugar de la grieta está parado y tiene el derecho a hacerlo. "Recién fui a tomar un café, metí la mano en el bolsillo y tenía plata. Y dejé propina. Soy un privilegiado", insiste.



Después cuestionó frases como la que en su momento dijo Juan Grabois, "si no tengo trabajo, salgo de caño", diciendo; "¿Cómo va a decir eso un candidato a presidente, qué está estimulando? ¿Legalizar ese hecho?" También, sin nombrarlo, fustigó a Dady Brieva. "Un colega cuando le dijeron que hay mucha miseria dijo 'a mi no me mueve la aguja'. ¿Cómo frente a un moribundo, una persona sana pregunta 'vos cómo estás', 'me estoy muriendo', '"ah, ¿yo sabés lo bien que me siento, lo sano que estoy?'. Es cruel. Y no te lo está diciendo alguien que no fue a la escuela, alguien que está mal alimentado. Te lo está diciendo un tipo privilegiado, que conoce el mundo, que viaja, que come, que conoce el éxito, que el púbico lo quiere, o lo quería..."

Finalmente, habló de su espectáculo y dijo: "Cuando termina les digo, yo soy un artista y tengo que comer. Así que les pido que por favor colaboren.Y yo mismo me atrevo a pasar la gorra, a extender la mano. Que para mi hubo un antes y un después en mi vida al poner la mano para que la gente me dé plata. Y después de todo eso, les hago una pregunta a todos. Y esto se los digo como ciudadano no como actor. Si tuvieran que elegir una persona para dejarle vuestros hijos, vuestra casa, lo que tienen, lo que le quede de vida, mucho, poco, todo lo que tienen, los sueños, los deseos, las cosas conseguidas, a quién se lo dejarían? ¿A una persona como Maradona o a una persona como Messi? Respondanme no les voy a decir nada. La mayoría me responde que a Messi."

Fuente: TN