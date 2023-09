La bronca del abogado de uno de los denunciantes de L-Gante tras la liberación del artista: “Es raro”

Este viernes, L-Gante recuperó su libertad después de pasar tres meses detenido en la DDI de Quilmes, acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tenencia de arma de fuego. Sin embargo, Pablo Becerra, abogado de uno de los denunciantes, adelantó que el lunes apelará la decisión del juez de garantías Gabriel Castro para que el artista regrese a la cárcel.



“A nosotros, desde un primer momento, nos preocupó mucho cómo puede ser que el abogado de la contraparte haya vaticinado la libertad una semana antes”, dijo el letrado, en diálogo con TN Show, haciendo referencia a Diego Storto, letrado del músico, quien durante los últimos días de agosto se había mostrado ilusionado con la libertad de su representado.

Sobre ese punto, sumó: “Lo vamos a sostener incluso en el recurso de apelación de manera escrita. Estamos hablando de un muchacho que está saliendo hace una semana en la tele a decir que (L-Gante) va a salir en libertad, y se fue en libertad”.

“Es una libertad, cuanto menos, bastante rara en términos procesales, porque vos tenés dos incidentes en la Cámara de Casación que ni siquiera van a llegar a resolver porque el juez de primera instancia resolvió antes que ellos”, indicó Becerra sobre la decisión del magistrado Castro.

En cuanto a cómo seguirá actuando de cara a lo que viene, el letrado explicó: “Vamos a seguir trabajando de la manera en que venimos trabajando, en puro derecho, presentando escrito tras escrito, vamos a hacer el recurso de apelación, vamos a confiar en el criterio de la Cámara de Apelaciones, y esperaremos que se haga justicia”.

Torres, quien denunció a L-Gante por privación ilegítima de la libertad y tenencia de arma de fuego, está furioso por la libertad de Elián Valenzuela. “Está muy enojado, está asustado, está dolido con la Justicia, sobre todo por los comportamientos del juez, y está diez veces más dolido por el comportamiento de la otra parte”, señaló Becerra al hablar de su defendido.

“Él me llama todos los días con el desconocimiento de qué está sucediendo. ‘El tipo este (Storto) está diciendo que (L-Gante) se va en libertad’. Y yo le digo: ‘No hay resolución, no sé de dónde lo sacan’, bueno, tenía razón. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que algo pasó”, agregó.

Por último, apuntando nuevamente contra Castro, Becerra concluyó: “Estamos hablando de un juez que cada vez que se le pidió un beneficio se lo otorgó sin dudar, y estamos hablando de que ni siquiera dejó que la Cámara de Casación resolviera. Es muy raro otorgar la libertad a una persona que tiene confirmada la preventiva, confirmada la calificación y confirmados los hechos”.

Fuente: TN