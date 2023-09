Sin un corazón que enamore a los santafesinos, la autocrítica de la derrota del peronismo en Santa Fe

Si en las elecciones generales de este domingo, Maximiliano Pullaro fue un verdadero “huracán” que rompió récords de votos en Santa Fe y arrastró consigo una victoria integral de Unidos para cambiar Santa Fe, la cara opuesta la sufrió el peronismo, con una derrota desbastadora a lo largo y a lo ancho de la bota en todas las categorías electorales que estaban en juego.

Desde la capital de Santa Fe, el presidente de Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe, Ricardo Olivera, leyó lo que gritaron las urnas. En diálogo con la periodista Ivana Fux (El Tres - Radio 2), consideró que a la campaña “le faltó corazón”, una forma de resumir una serie de equivocaciones y malos pasos que terminaron con un corrimiento casi total del peronismo de los espacios de decisión.

Tras admitir “dolor” por la pérdida de caudal de votos y, en consecuencia, de representación electoral, Olivera manifestó: “No alcanza solo con la foto”, apuntó en relación con la imagen que se tomaron en la previa a las Paso los dirigentes que corrían hacia la Casa Gris. “La construcción colectiva de 2019 fue distinta, todos los sectores se involucraron de alguna forma u otra y esto no se vio ahora”, destacó y continuó: “Uno vio muchos espacios que no se involucraron, en vez de ser una construcción colectiva terminó en una agrupación política con dispersión de sectores que no participaron de la estrategia”.

Tras utilizar la palabra “comarcal” para calificar el trabajo efectuado por el partido al que limitó al concepto de “agrupación política”, se hizo cargo de los resultados: “No quiero personalizar, asumo mi responsabilidad, no le cargo las tintas a nadie. Además, uno puede evaluar que pasó con la gestión –apuntó a Omar Perotti, quien quedó tercero en la pelea por la Cámara de Diputados–que no fue mala. Es cierto que nos bancamos la pandemia, la sequía, pero me parece que a la gestiòn le faltó volumen político, enamoramiento a los santafesinos, hubo un discurso muy técnico muy pensado, en concepto gestión pero a la que le faltó corazón”, argumentó.

Con informacion de Rosario 3.