Tomás Etcheverry se mostró confiado en la previa de la Copa Davis: "Sabemos que somos favoritos"

None

El equipo de Argentina para la Copa Davis, seleccionado por Guillermo Coria, buscará ante Lituania el acceso a los Clasificatorios de 2024 por los playoffs del Grupo Mundial, este fin de semana en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El Mago convocó a Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, los doblistas Andrés Molteni y Máximo González y al debutante Tomás Etcheverry. "Venimos entrenando muy fuerte y muy bien. Hoy metimos dos horas y media directo. Hicimos un partido a cara de perro (con Cerúndolo) para estar bien preparados. Yo, especialmente, me vengo sintiendo muy bien. Me gusta jugar en casa, me siento muy bien con estas condiciones. Encima nos vienen tocando días espectaculares", afirmó Etcheverry.

"Sabemos que somos favoritos. Además jugamos en casa y con nuestro público y el polvo de ladrillo contra este tipo de rivales es favorable para nosotros, pero puede pasar cualquier cosa. En la cancha es uno contra uno y ahí ya no importa el ranking ni nada más", sentenció el platense de 24 años.

Por último, Etcheverry comentó que pasa por un gran momento personal: "Este fue mi mejor año lejos. Logré muchos objetivos que tengo desde muy chico, jugué los mejores torneos del mundo, cumplí todo. Hoy, integrar el equipo argentino de la Copa Davis es la frutilla del postre".

Fuente: 442