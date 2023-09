Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez, opinó sobre la foto del acolchado mojado y el vínculo con Milei

Fátima Florez se separó de Norberto Marcos tras 22 años de relación y decidió apostar al amor de la mano de Javier Milei. Este jueves, su exmarido habló de la ruptura, de la nueva relación y opinó sobre el escándalo de la mancha en el acolchado.

En diálogo con el móvil de A la tarde (América), Norberto respondió a todas las preguntas, pero fue tajante al momento de opinar sobre el alto perfil de la artista que está en pareja con el candidato presidencial de La Libertad Avanza.

Después de que el productor asegurara que su ex tiene un talento único, el movilero reparó en el aspecto personal y la exposición. “Hay una foto circulando de un acolchado mojado, humedecido, ¿esas cosas cómo las tomás?”. “La verdad es que trato de no verlas porque no encuentro a Fátima ahí. No la conozco. Es otra Fátima”, sentenció.

Consultado acerca de si cree que la artista puede estar especulando con la posibilidad de ser Primera Dama, negó: “No, no creo que ese sea el anhelo de Fátima. Fátima es artista”.

Fuente: TN