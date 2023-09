El gabinete de Pullaro: Enrico sería el "superministro"

Con la tinta del triunfo aplastante que lo depositó en la Casa Gris aún fresca, Maximiliano Pullaro cranea lo que será el gabinete que lo acompañará en los próximos cuatro años. Si bien en el pullarismo intentan mantener el hermetismo en torno a las posibilidades que el gobernador electo discute con su equipo más íntimo, algunos nombres se filtraron, así como también cuestiones relativas al diseño mismo del organigrama de gabinete.

Es el caso de las áreas de seguridad y justicia. Pullaro piensa volver a darle jerarquía de ministerio a la segunda -el gobernador saliente Omar Perotti la redujo a secretaría- y unificar ambas en un solo ministerio, para el que piensa un conductor político. La condición es que tiene vivir o mudarse a vivir a Rosario. El que suena es el venadense Lisandro Enrico, pero no es la única cartera que podría encabezar: su nombre también está en la lista corta para otro ministerio de envergadura que surgirá de la fusión que Pullaro planea de las áreas de producción e infraestructura pública.

Senador departamental de General López, reelecto con más del 80% de los votos, Enrico es una figura fuerte puertas adentro del radicalismo y es uno de los caciques políticos del interior del sur provincial. Al militar en el mismo territorio y tener la misma edad, con Pullaro se conocen hace décadas -el gobernador electo es de Hughes, en el mismo departamento-. Ocupar un ministerio con alta visibilidad lo pondría en carrera para la Casa Gris en 2027, justo lo que el ganador de las elecciones del último domingo quiere para sus ministros: que tengan ambiciones políticas.

No es la única reforma que imagina Pullaro para su gabinete. Hay dos ministerios que se espera que pierdan su rango: se trata de Ambiente y Gestión Pública. El primero quedaría en la órbita del ministerio donde confluirán producción e infraestructura –posiblemente se denomine Desarrollo Productivo–, mientras que el segundo -una creación de Perotti-, volvería a tener rango de secretaría dentro del organigrama del ministerio de Gobierno, cuya conducción el gobernador electo le ofreció al senador de San Cristóbal y presidente de la UCR provincial, Felipe Michlig.

Así las cosas, la confluencia de producción e infraestructura en una misma cartera se transformaría en una joyita con caja y visibilidad que difícilmente el gobernador le confíe a una figura que no sea propia. El número puesto era Esteban Motta, su referente en temas productivos, pero fue electo senador por San Martín.

En el círculo íntimo del nuevo titular de la Casa Gris buscan bajarle el tono a la rosca por el gabinete. “No hubo aún reuniones con los otros partidos, ni siquiera está terminado el diseño del organigrama”, dicen, y reconocen que la intención es seguir con la disciplina y el manejo de los tiempos como durante la campaña. Aunque reconocen algunos contactos, “muchos nombres que suenan son operaciones o alguno que se autopostula y que no va a ser”, insisten, en una advertencia que parece aquella que usaba Néstor Kirchner en los mismos casos: “El que suena, suena”.

Con información de Letra P, sobre una nota de Lucio Di Giuseppe