Néstor Grindetti se la agarró con Roberto Baradel: «Su doctrina es que los chicos no aprendan»

Néstor Grindetti, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, manifestó que si llega a ser elegido va a proclamar la educación como servicio esencial para que los docentes aliados a Roberto Baradel no puedan dejar de dar clases ante un paro gremial. En ese sentido, Grindetti dijo que, si Patricia Bullrich gana la presidencia, se va a firmar un convenio entre todos los gobernadores para garantizar 190 días de clase por año en todo el país.

«El modelo doctrina de Roberto Baradel es que los chicos no aprendan, esto lo ve todo el mundo, ni siquiera falta medirlo, el gobierno provincial ha decidido no tomar examen porque dice que no hay que estigmatizar a los chicos. Lo que sí sabemos es que hoy la educación está muy mal y los pibes salen del colegio sin saber demasiado», relató Grindetti en una entrevista para la radio Delta 90.3 FM.

«Nosotros vamos a proponer primero, un convenio entre todos los gobernadores y Patricia Bullrich, si es que llega a ser presidenta, de 190 días de clases como compromiso político y una ley que va a declarar esencial el servicio de educación, por lo tanto, desde esa esencialidad no se van a poder hacer paros salvajes», indicó el actual presidente del Club Atlético Independiente.

«Es incomprensible, hay gremios que en vez de defender los trabajadores a los cuales la inflación le baja día a día el salario, dan un apoyo al gobierno que está generando esa situación. Entonces, realmente es lamentable cómo se distorsiona el objetivo primario que debería tener el gremio, que es defender los intereses de los trabajadores para apoyar a un gobierno, cuando hay niveles de inflación de más de dos dígitos al año», aseguró el dirigente político de 68 años.

La propuesta de Seguridad de Grindetti

«Vamos a empoderar a los intendentes para ejecutar determinadas políticas públicas, entre ellas, la seguridad. Hoy los municipios ponen muchísimo, nosotros en seguridad ciudadana en Lanús tenemos 90 móviles y y las cámaras las pusimos nosotros, mientras que la Policía Federal tiene 35 móviles en nuestro distrito», afirmó el exministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires.

«Ahora, independientemente de eso, hoy el gobierno de la provincia (de Axel Kicillof) nos debe arriba de 500 millones de pesos e incumpliendo de los contratos que firmamos para obras y eso está generando que las obras empiecen a parar. Esto le está pasando absolutamente a todos los intendentes de Juntos por el Cambio, que lo han denunciado», indicó Grindetti.

«Lo que está haciendo el gobernador es muy malo y muy feo, porque supuestamente quiere apretar entre comillas a los intendentes de Junto por el Cambio, pero está jorobando a los vecinos. Se está perjudicando mucho las obras y si se paran con los niveles de inflación que estamos teniendo van a quedar ahí, a medio terminar», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com