Pullaro: “Nos votaron para ser oposición”

En sintonía con la posición tomada por la Unión Cívica Radical (UCR) en el plano nacional, Maximiliano Pullaro ratificó su neutralidad de cara al balotaje. El gobernador electo de la provincia de Santa Fe argumentó que tiene “responsabilidades institucionales” y señaló que su pronunciamiento durante la campaña, cuando dijo que en un hipotético balotaje votaría a Milei, fue “en un contexto electoral”. Asimismo, el futuro mandatario llamó a la “autocrítica” de Juntos por el Cambio por no haber cumplido con los objetivos electorales propuestos: “La sociedad nos puso en lugar de oposición”. También adelantó que a mediados de noviembre presentará su gabinete y manifestó preocupación por la situación económica en la que recibirá la provincia.



Tras su gira por Estados Unidos en búsqueda de financiamiento para la realización de obra pública durante su gestión, Pullaro habló con la prensa y compartió su visión respecto a las novedades políticas del país en los últimos días. En ese marco, el dirigente radical compartió el posicionamiento neutral definido por el radicalismo durante su ausencia y evitó pronunciar un apoyo en favor de los candidatos presidenciales en carrera: Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Mieli (La Libertad Avanza).

“Claramente a nosotros nos votaron para ser opositores en el orden nacional y ese es el rol que vamos a llevar los próximos años”, expresó Pullaro, y adelantó que su postura va a ser gobernar defendiendo los intereses de la provincia. “Creo que a la gente no le importa a quién voy a votar yo. De hecho, pedimos que voten a Juntos por el Cambio y salió tercero”, sostuvo sobre su definición hacia el balotaje. Y agregó: “Lo que importa es lo que la gente vota y respetar la voluntad popular”.

En esa línea, el gobernador pidió “autocrítica” para los partidos y dirigentes que componen Juntos por el Cambio, tras los resultados electorales: “Hace dos años, Juntos por el Cambio parecía que ponía el próximo presidente de la Argentina y hoy sacamos el 24%, por lo cual tenemos que hacer una profunda autocrítica sobre qué es lo que no hicimos bien, o qué es lo que hicimos pésimo, para haber bajado casi 20 puntos en dos años”.



Para Pullaro, la coalición no supo “sintetizar la voluntad de cambio” que había logrado apenas dos años atrás, cuando el espacio se impuso en las elecciones de medio término. Y consideró que el desafío hacia adelante es “construir estrategias que superen las pretensiones personales” de los candidatos. Sobre la decisión de los referentes del PRO, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, de volcar su apoyo al espacio libertario, el dirigente sostuvo que son posiciones personales. “Hay un debate y una tensión importante en Juntos por el Cambio en este momento. Pero son decisiones individuales que han tomado algunos dirigentes y no me corresponde opinar a mí”, remarcó.



El dirigente también fue consultado sobre sus declaraciones en plena campaña provincial, cuando dijo que, ante un eventual balotaje entre Massa y Milei, se inclinaría por el candidato libertario. Al respecto, sostuvo que esos dichos fueron el desencadenante de una serie de preguntas que se dieron “en un contexto electoral”, previo a las generales provinciales, sin profundizar más en el tema.

No obstante, tampoco confirmó si votará en blanco: “No me voy a manifestar en ese sentido porque tengo una responsabilidad institucional que es gobernar bien la provincia de Santa Fe y trabajar para que los santafesinos puedan vivir mejor los próximos cuatro años. Y siento que no es importante que yo me manifieste en eso. Los santafesinos que nos acompañaron quieren que nos concentremos en gobernar bien y en los problemas que tenemos en estos momentos en la provincia”.



Provincia en déficit

Pullaro también fue consultado por su futura gestión y adelantó que los nombres que integrarán su gabinete serán presentados a mediados de noviembre. Todo indica que será pasado el balotaje presidencial. En ese sentido, adelantó que “no va a haber muchas sorpresas” y deslizó una participación plural de los distintos espacios que conformaron Unidos para Cambiar Santa Fe, la alianza que lo condujo a la Casa Gris.

“A mediados de noviembre la idea es poder presentarles al equipo que va a gestionar. No solo a los once ministros, sino también a los secretarios y a los directores, para que puedan tener un vínculo con la prensa”, expresó y agregó: “Unidos es un frente político amplio y todos los partidos que lo componen van a estar integrados en el gabinete porque esa va a ser nuestra característica”.

Por último, el gobernador electo brindó algunos detalles del proceso de transición de gobierno y manifestó su preocupación por la situación económica en que recibirá la provincia. “Vamos a encontrar una provincia con déficit. Una provincia que lamentablemente hace un año atrás tenía más de una masa presupuestaria en el banco. En diciembre vamos a encontrar una provincia que probablemente tenga déficit”, comentó. Sobre ese tema adelantó que Pablo Olivares, quien se perfila a asumir como ministro de Economía, dará detalles en la semana.

