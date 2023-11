Empleos de maquinaria agrícola en riesgo por la falta de dólares para pagar repuestos importados

La Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) expresó su “profunda preocupación” por la situación que actualmente enfrenta el rubro de la maquinaria agrícola.

Según la entidad, diversas circunstancias económicas podrían forzar a esta industria a tomar medidas drásticas, incluyendo suspensiones de personal, reestructuraciones y paradas en la producción.

La imposibilidad de cumplir con los compromisos de pago a proveedores en el extranjero se convirtió en un problema crítico para muchas empresas, generando un efecto que afecta a toda la cadena de producción.

La Cámara, bajo la presidencia de Gustavo Del Boca, titular de la empresa agropartista Establecimientos Metalúrgicos Oncativo, destacó la difícil situación que enfrentan estas empresas, que se ven obligadas a tomar medidas de emergencia.

Esto se produce en medio de una serie de acciones preocupantes por parte de las terminales, que incluyen paradas en la producción, adelanto de vacaciones para el personal durante todo el mes de diciembre y una drástica reducción del 40% en los planes de producción a partir de febrero de 2024.

En lo que respecta a la maquinaria agrícola, la Cámara metalúrgica subrayó una disminución significativa, de alrededor del 35/40%, en la demanda de los clientes. Esta caída en la demanda, junto con la imposibilidad de pago a proveedores internacionales, plantea un panorama incierto para un sector crucial en la economía agrícola.

La raíz de este problema radica en las dificultades para realizar importaciones y la imposibilidad de efectuar transferencias de divisas al extranjero.

La Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) y una preocupante señal de alarma

La entidad tomó nota del anuncio del ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, quien se comprometió a liberar las Solicitudes de Autorización de Compras de Divisas (SIRAs) pendientes para todas las pequeñas y medianas empresas industriales del país. No obstante, la CIMCC expresó su escepticismo en un contexto en el que las promesas gubernamentales fueron frecuentemente incumplidas, sin importar el color político. Como representantes de la producción industrial, la Cámara consideró oportuno alertar sobre los riesgos inminentes a los que se enfrenta el sector.

En esta preocupante realidad, las empresas que dependen de importaciones esenciales se vieron impedidas de realizar cualquier tipo de pago al exterior durante un mes. Esta limitación en el suministro de insumos fundamentales para la producción podría llevar a una paralización de la misma si no se regulariza la situación, lo que plantea un desafío crítico para la industria y la maquinaria agrícola en particular.

Según la CIMCC, el problema actual radica en la creciente deuda dolarizada que enfrentan las empresas de diversos sectores en sus relaciones con el exterior, una situación que presenta importantes dificultades para su resolución.

La cadena de valor automotriz, en particular, se ve sometida a una problemática adicional: los proveedores de insumos para las autopartistas ya no operan bajo el tipo de cambio oficial, sino bajo el tipo de cambio financiero, lo que se traduce en un aumento significativo de costos que los clientes de la industria no están en condiciones de asumir.

Este escenario plantea un dilema urgente para los líderes de las industrias, quienes se ven en la encrucijada de tomar decisiones difíciles. La CIMCC espera que estas decisiones no se vean forzadas a contravenir la voluntad de preservar empleos y mantener la vitalidad de la fuerza productiva en el país.

La incertidumbre económica y la presión de las deudas en dólares representan un desafío monumental para la estabilidad de las empresas y la continuidad de la producción, lo que exige respuestas efectivas y soluciones a corto plazo.

Con informacion de Todo Noticias.