La burla de Driussi a Boca después de la final de la Copa Libertadores

Si bien River poco tiene que ver en el partido que se jugó entre Boca y Fluminense por la final de la Copa Libertadores, la derrota del Xeneize no pasó por alto y desde varios sectores millonarios llegaron las siempre presente cargadas por el resultado.

Siendo un ferviente fanático de River, club del cual salió, Sebastián Driussi fue uno de los que no dejó pasar la oportunidad y se acordó del Xeneize: “Buen sábado para todos”, escribió minutos después de que termine la final que Fluminense ganó por uno.

Haciendo clara referencia a que estaba contento por la caída de Boca en el partido que se jugó en el Estadio Maracaná, el delantero del Austin FC rápidamente se hizo viral superando los 30 mil likes en la red social que hoy en día se conoce como X (ex Twitter).

Vale remarcar que esta no es la primera vez que el jugador surgido del Millonario se expresa en contra de Boca ya que no solo había demostrado sus ganas de que el Xeneize no sea campeón, sino que también se han dado varios episodios de este estilo en el pasado.

Fuente: bolavip