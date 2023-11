Massa en Rafaela

El aspirante a la Presidencia estará en Rafaela y Sauce Viejo, donde mantendrá encuentros con representantes del sector productivo de la región. A diferencia de otras visitas, en esta oportunidad no habrá actos políticos ni convocatoria a la militancia.

La organización de la llegada de Massa a Santa Fe está dividida en dos: el PJ provincial y el gobierno santafesino se encargan de los detalles de las actividades en la cabecera del departamento Castellanos, mientras que los encargados de la campaña electoral de Massa harán lo propio en el Parque Industrial de Sauce Viejo.

El cronograma que se dio a conocer indica que alrededor de las 15, el exintendente de Tigre mantendrá un encuentro con autoridades de la Cámara de Exportadores en Rafaela. Luego, pasadas las 16 se espera que Massa aterrice en Sauce Viejo. Allí, hará una recorrida por las empresas del Parque Industrial y mantendrá una reunión con alrededor de 500 empresarios.

Los encargados de la campaña electoral de Massa señalaron que en esta visita de Massa a Santa Fe no habrá actos de índole política, ni convocatoria a la militancia peronista. La idea, según precisaron, es “no ir a buscar los votos que ya tenemos, sino los votos que no tenemos. No venimos a hablar entre nosotros, sino a convencer a los empresarios y productores”.

Luego del flojo desempeño de UxP en las Paso, Massa mejoró ampliamente su performance en las elecciones generales. El candidato de Unión por la Patria resultó ser el más votado en todo el país superando el 36% de los sufragios a nivel nacional y se medirá el 19 de noviembre ante Javier Milei (La Libertad Avanza, que sumó un 30,01%) en un balotaje.

Luego del flojo desempeño de UxP en las Paso, Massa mejoró ampliamente su performance en las elecciones generales. Para el ministro de Economía no solo se trató de una mejoría en cantidad de votos obtenidos en el país –donde subió al menos unos 15 puntos en relación con las Paso– sino también en la ciudad de Santa Fe. Es que, si bien el candidato más votado en la capital provincial volvió a ser Javier Milei, Sergio Massa logró imponerse en 51 establecimientos educativos, lo que representa 50 escuelas más que en las primarias, cuando solo había vencido a sus rivales políticos en la escuela Luis Borruat, ubicada en el barrio Santa Rosa de Lima.

El mapa electoral de la ciudad de Santa Fe que conformó AIRE, da cuenta además de un retroceso electoral para Milei, que consiguió superar a sus contrincantes en 46 escuelas, es decir, 59 menos que en las Paso (había ganado en 105). En tanto, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, mostró una leve mejoría, imponiéndose en 44 establecimientos (en las Paso había triunfado en 33).

Con información de Aire de Santa Fe