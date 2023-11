La dura historia de vida de G Sony, el rapero que saltó de 'La Voz' a 'PH': "Trabajaba en una huerta y nos daban el descarte de los zapallitos"

Gonzalo Rodríguez es conocido en el mundo de la música como G Sony. La primera vez que se lo vio en televisión fue en 2012 en el programa "La Voz" donde presentó lo que más le gusta hacer: el beatbox. Tras su paso por el reality logró comenzar una carrera artística como rapero que lo llevó a estar entre los invitados de este sábado en "PH, Podemos Hablar" (Telefe).



G Sony, nacido el 8 de marzo de 1993 y oriundo de Pontevedra (zona oeste del Gran Buenos Aires), se metió de lleno en el género urbano desde los 14 años, luego de que su padre falleciera y tuviera que hacerse cargo de su madre y sus hermanas. En sus inicios, rapeaba en la línea de subterráneos, donde se ganó la vida.

En 2011 participó en el ACDP, un popular evento de freestyle organizado por el sello independiente Sudamétrica, en el que logró avanzar hasta la final perdiendo ante Kodigo. En sus inicios fue ganador de la Red Bull Batalla de los Gallos en su versión argentina en 2014.

Este sábado, en "PH" contó su historia de vida conmovedora. "Mi viejo era cocinero, mi vieja era ayudante de cocina y ama de casa. Una familia con un tiempo de estabilidad hasta que nos mudamos. Somos cuatro hermanos en total, 3 mujeres y yo... Todas muy laburantes. Desde chico me tocó vivir la situación del 2001 fue bastante complicado: pasábamos de tener cosas normales a una infancia de días con hambre, años repitiendo el mismo guardapolvo, repitiendo las mismas zapatillas, de comedores en comedores escolares y barriales... vivíamos en una casilla", relató.

"Mi mamá venía de tener una familia con una persona con la que ella no se sentía cómoda, la violentaban... lo conoce a mi papá en el medio, que tenía una mano adelante y otra atrás, no tenía un trabajo, era dentro de la cocina de un local que manejaba el esposo de mi mamá. Se enamoran. Mi mamá toma la decisión de irse... mi viejo, que era un gran cocinero, tuvo que cerrar su local. No alcanzaba la plata para la comida... trabajábamos en una quinta, en la huerta, nos pagaban 5 pesos el día y nos daban el descarte de los zapallitos", agregó.



De esos "días con hambre" pasó a conocer el "bicho de la música". Comenzó con el rap y el beatbox en tiempos que trabajan de chapista y lo "explotaban". "Mi vieja no sabía nada, que dejaba el trabajo y hacía música en el subte", contó y agregó que "cuando volví con 900 pesos a mi casa, mi mamá me dijo 'qué hiciste, a dónde fuiste, vos estuviste robando'... gracias a Dios nunca tuve que agarrar un arma o salir a robar".

Luego de contar su dolorosa historia de vida, el músico compartió un mini show de beatbox donde sorprendió a Andy Kusnetzoff; Raúl Lavié, con quien se animó a cantar el tango "Nostalgias"; Laurita Fernández; Romina Uhrig y Donato de Santis.

Fuente: Pronto