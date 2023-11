Festeja Retegui: Italia venció a Macedonia del Norte y se acerca a la Euro 2024

None

Italia logró un importante triunfo en el Estadio Olímpico. Con sufrimiento, derrotó a Macedonia del Norte por 5-2 gracias al doblete de Federico Chiesa y a los goles de Matteo Darmian, Giacomo Raspadori y Stephan El Shaarawy. El triunfo del seleccionado dirigido por Luciano Spalletti, que no contó con Mateo Retegui, le permite seguir en la lucha por la clasificación a la Euro 2024.

La selección italiana necesitaba sí o sí ganarle a Macedonia del Norte para no complicar sus chances de clasificación a la Eurocopa. Un gran primer tiempo parecía sentenciar los tres puntos a su favor, pero lo sufrió en la segunda parte. Ahora, deberá, al menos, empatar ante Ucrania para lograr su pasaje al certamen continental.

Ante el combinado macedonio, la figura de Federico Chiesa marcó diferencias, sobre todo, en la parte final de los primeros 45 minutos con dos goles importantes para dejar todo a favor de Italia. El partido se le complicó a la ‘Azzurri’ con algunas jugadas aisladas de su rival, pero supo liquidarlo casi sobre el final con el gol de Raspadori.

Italia quiere volver a la Euro, donde es el vigente campeón por el título en 2020 en la final ante Inglaterra. Precisamente, los ingleses, que vencieron a Malta en el otro partido del grupo C, son los líderes. La próxima jornada, los de Spalletti jugarán una ‘final’ ante Ucrania en busca de la clasificación.

¿Cuándo juegan Italia vs Ucrania por la clasificación a la Eurocopa?

Ucrania vs. Italia definirá el segundo lugar del grupo C y el otro clasificado a la Eurocopa. El partido se jugará en el BayArena el próximo lunes 20 de noviembre. El empate y el triunfo clasificarán a la ‘Azzurri’, mientras que a los ucranianos sólo les sirve ganar para estar en la Euro.

Fuente: bolavip