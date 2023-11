Pullaro y el dinero que pide Perotti: "Estoy cansado del cinismo de la política"

Maximiliano Pullaro, gobernador electo de la provincia de Santa Fe, mantuvo una reunión con otros mandatarios de Juntos por el Cambio que tomarán funciones en las próximas semanas. El encuentro se dio en la jornada de este miércoles, donde acordaron la postura que tomarán frente a la nueva administración nacional de Javier Milei.

El ex ministro de Seguridad local calificó al cónclave de “importante”. “Fuimos diez gobernadores que pensamos cómo defender nuestras provincias y ratificamos la pertenencia a nuestro partido. Pensamos que tenemos que acompañar al cambio que vino en la Argentina, porque somos también el cambio en nuestras provincias”, atendió.

Por otro lado, Pullaro adelantó que se vienen “meses muy duros”. Y analizó: “Si seguimos los recursos de Santa Fe, arrancamos con dos masas salariales en el banco y terminamos con un déficit superior a una. Este es el seguimiento de las finanzas en 2023”.

“Vamos a trabajar junto al Gobierno Nacional entendiendo que la gente eligió eso. No se puede seguir habiendo despilfarros, pero a nosotros no nos va a perjudicar porque los despilfarros no se dijeron acá. Eso se malgasta en el conurbano bonaerense con planes, dádivas y barones. Santa fe es una provincia productiva que aporta tres veces lo que recibe”, dijo

“Muchos apuntan con el dedo al ministro Massa después de la derrota, pero les recuerdo que sus legisladores el recorte a las provincias por el Impuesto a las Ganancias. Estoy cansado del cinismo de la política. Primero lo acompañaron a Massa y ahora le piden a Fernández”, disparó en referencia a la solicitud del gobernador saliente a la administración central para que se incorpore a la masa coparticipable el 25% de la recaudación del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y el 35% de la recaudación del Impuesto País.

Y concluyó: “No quiero entrar en una polémica con Perotti, pero hay que ver qué legisladores votaron el recorte. Me pregunto si no es incorrecto que hayan cambiado su posición tras perder las elecciones”.

Con informacion de Cadena 3.