Asunción de Javier Milei: Los jugadores de la Selección Argentina que lo siguen en Instagram

Este domingo asume Javier Milei como presidente de la República Argentina. Su nombre fue bastante vapuleado por el mundo del fútbol, sobre todo por su postura respecto a las sociedades anónimas. De hecho, fue la bandera con la que AFA y gran parte de los clubes afiliados salieron a combatirlo en medio de la campaña electoral.

No obstante, la tendencia no fue unánime. El libertario, a pesar de todo, logró consenso en algunas figuras del fútbol argentino y, particularmente, de la Selección Argentina que todavía comanda Lionel Scaloni. Prueba de ello podría ser aquellos que decidieron seguirlo en redes sociales (sin embargo, también es cierto que esto no significa que compartan total o parcialmente su línea ideológica).

¿Quiénes siguen a Javier Milei en Instagram? El más resonante es Emiliano Martínez. El arquero de la Scaloneta que brilla en el Aston Villa (en la semana gracias a su gran actuación vencieron 1 a 0 al Manchester City en uno de los partidos de la fecha 15 de la Premier League) tiene al presidente argentino entre las 550 cuentas que sigue.

Continuando con el arco, el otro que se dirigió en la misma dirección es Juan Musso, exfutbolista de Racing que actualmente está en Atalanta y que volvió a ser convocado por Lionel Scaloni para las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, luego de quedar desafectado para Qatar por una fractura en el rostro.

