Revelaron que Argentina fue la segunda selección femenina que más mensajes abusivos recibió durante el Mundial

La FIFA y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPpro) revelaron las datos que arrojó servicio de protección en redes sociales (SMPS), que implementaron durante el desarrollo del Mundial de Australia y Nueva Zelanada, con el fin de proteger a las jugadoras de los mensajes abusivos.

El servicio de SMPS, que utiliza inteligencia artificial, ayudó a reducir la exposición de las futbolistas, selecciones y miembros de las delegaciones a los insultos en Internet y los discursos de odio. En total se analizaron 5,1 millones de publicaciones y comentarios en busca de contenidos ofensivos, en 35 idiomas diferentes.

"Se protegió a 697 jugadoras y entrenadores que utilizaban activamente 2.111 cuentas en Facebook, Instagram, TikTok, X (ex Twitter) y YouTube. El servicio cubrió también 239 cuentas activas a cargo de 29 árbitras y las 32 selecciones participantes", expresa el informe.

El análisis final señala que una de cada cinco jugadoras (152) del Mundial recibieron mensajes específicos de carácter discriminatorio, ofensivo o amenazante.

"La homofobia fue prolífica", indica el informe, con casi el doble del porcentaje de publicaciones de este tipo que las observadas en el Mundial Masculino de Qatar 2022. El 20% de todas las publicaciones abusivas fueron identificadas como homofóbicas, mientras que más del 13% eran sexistas y otro 15% se consideraba sexual.

Argentina en un podio vergonzoso

Según los datos publicados con FIFA y FIFPro Argentina fue la segunda selección que más mensajes abusivos recibió, principalmente el ataque en redes fue hacia una jugadora: Yamila Rodríguez.

Vale recordar que la delantera fue el centro de críticas desmedidas por su fanatismo por Cristiano Ronaldo y fue tildada de "anti-Messi". En medio de la competencia, la propia Yamila tuvo que pedir que paren con el ataque porque claramente le estaba afectando.

"Por favor, basta, no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial representando al país)", dijo la ex Boca Juniors en una historia de Instagram.

El informe revela que el país que más mensajes ofensivos recibió fue Estados Unidos, defensoras del título y las más ganadoras de la Copa del Mundo, por lo que el día que quedaron eliminadas ante Suecia por penales fue el día que más hubo acumulación de insultos y ofensas.

Además, algunos usuarios de las diferentes plataformas percibieron que había jugadoras que no cantaban el himno, por lo que las tidaron de "antipatrióticas" o "antiestadounidenses".

En segundo lugar aparece Argentina, por el masivo ataque en redes a Yamila Rodríguez y por el día de la eliminación ante las suecas. Luego, en tercer y cuarto lugar están España e Inglaterra, las finalistas del Mundial nada más ni nada menos.

El 67% de los mensajes violentos (según las cuentas donde se pudo identificar la ubicación del autor) se ubicaron geográficamente en América del Norte y Central, el 21% en Europa, el 6% en Sudamérica, el 4% en Oceanía, 2% en África y 1% el resto del mundo.

Sobre esto, el informe alerta que será necesario tomar acciones preventivas teniendo en cuenta que el próximo Mundial masculino se jugará en esa región en 2023 (Estados Unidos, Canadá y México), donde además habrá al mismo tiempo elecciones en Estados Unidos, lo cual aumenta las posibilidades de mensajes violentos cuando es un político el que realiza publicaciones sobre una Selección o jugador/a.

Fuene: 442