Tras una fuerte presión de los vecinos, Viotti fumigó

Ya era insoportable y la presión de los vecinos se hacía sentir, no obstante desde la Municipalidad no entraban en razón y no querían saber de nada con fumigar. Las arcas flacas que dejó Castellano, sumado a la inexperiencia de las nuevas autoridades hicieron que por unos días los mosquitos se sintieran reyes de una ciudad que pedía a gritos que se fumigue.

Lo llamativo es que al parecer la Municipalidad, o mejor dicho sus autoridades sabían lo necesario que era hacer algo para darle batalla a los mosquitos, tal es así que desde el Instagram del municipio, se anunció con bombos y platillos la fumigación . Cómo lo muestra la fotografía de portada, el FUMIGAMOS, FUMIGAMOS, FUMIGAMOS , es un signo elocuente en el idioma de IG de la necesidad de este acto que vaya uno a saber por qué las autoridades municipales se negaban a hacerlo.

Esperemos que a partir de ahora las autoridades se den cuenta antes de las necesidades de los vencimos , y no haga falta que los medios , R24N viene solicitando desde el mismo lunes que se fumigue, sean los encargados de vehiculizar los reclamos de los vecinos.