«No corten la calle»: la nueva advertencia de Patricia Bullrich a las organizaciones sociales

Patricia Bullrich fue una de las funcionarias que tomó protagonismo en la jornada del domingo. Un temporal azotó a una gran parte de la provincia de Buenos Aires, principalmente a Bahía Blanca. Como una muestra de compromiso, la ministra y el Presidente se trasladaron al lugar para observar con más detalle lo ocurrido en la zona.

La ex candidata a presidente prestó declaraciones luego de su recorrida por la localidad bonaerense: «Fue una situación de mucha tristeza. Estuvimos con el hermano de Manu Ginobili. Estuvimos viendo la tragedia y el temporal que fue un tornado que muy pocas veces se vio con tanta intensidad», manifestó en «La Cornisa», por LN+.

«Principalmente estuvimos en el COE, el Comando de Operaciones de Emergencias con el intendente, el gobernador Kicillof, las fuerzas provinciales y federales, la prefectura, gendarmería. Trabajamos todos juntos para lograr que Bahía Blanca pueda salir lo antes posible», añadió para explicar la conjunción de fuerzas que hay para hacerle frente al desastre ocasionado.

Al mismo tiempo puntualizó en Axel Kicillof, quien se sumó a la reunión a pesar de ser opositor: «Es nuestra obligación, nadie dudó. Todos habíamos comenzado a trabajar para darle el apoyo a todo el pueblo de Bahía. Los pueblos han sufrido mucho. Estamos atentos porque en el norte del país también hay alertas. Que los bahienses vean que no hay diferencias políticas«.

Ya con la mirada puesta en lo que serán las manifestaciones de esta semana, Patricia Bullrich aseveró: «Esto no es contra nadie, es a favor de tener una sociedad que pueda tener previsibilidad en su vida. Como tenemos un presidente dedicado a que la inflación no explote, bueno, nosotros no queremos que la gente explote por las manifestaciones. La calle no se corta, se tendrá que buscar un lugar alternativo».

La ministra resaltó que su protocolo no tiene ningún personalismo y no pretende perjudicar a ningún dirigente social en particular: «No es una guerra, que piensen lo que quieran, que vayan a elecciones y saquen los votos que sacan, que tengan los diputados que tienen, que hagan todos los actos que quieran, pero no corten la calle«, cerró.

