El estado de las veredas en el centro de Rafaela es calamitoso y la gente se queja

Desde hace tiempo venimos reclamando que las veredas del centro de la ciudad se tienen que reparar en forma urgente, que el estado de las mismas es realmente calamitoso y que quienes más lo sufren son aquellas personas que sufren por diferentes motivos la imposibilidad de "sortear" los escollos que significan las baldosas rotas y flojas y los pozos y desniveles que existen a lo largo de todo el radio céntrico de la ciudad.

Leonardo Viotti deberá hacer lo que Castellano nunca quiso, ya sea por incapacidad o por no tener la fuerza suficiente para exigir de los frentistas una rápida solución a un problema que no puede seguir esperando. Los rafaelinos votaron un cambio, y ese cambio es básicamente no hacer más de los mismo.