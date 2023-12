Quiénes ganan y quiénes pierden con la ley tributaria de Maximiliano Pullaro

Después de garantizarse, a días de asumir, leyes clave en materia judicial y seguridad, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quiere cerrar el año con el paquete para mejorar la recaudación y administrar el Estado provincial en 2024. La apuesta por el Presupuesto, pero sobre todo la ley tributaria, toman una dimensión determinante para las aspiraciones de un gobierno que se encontró con un escenario macroeconómico más complicado que el que pensaba.

En las dos primeras sesiones de la Legislatura se vio una relación muy aceitada entre las dos Cámaras. Según consultó Letra P en las tribus oficialistas, la ley impositiva puede salir sin problemas este jueves 28 de diciembre, aunque se mantienen los intercambios para revisar algunos puntos. “No hay planteos, hay conversaciones”, sostuvo un oficialista. Vale recordar que el frente gobernante Unidos tiene mayoría automática en ambos recintos.



Hay tres preceptos que persigue con el proyecto el ministro de Economía, Pablo Olivares: sostener la actividad fiscal para las Pymes; no incrementar la carga tributaria sobre las principales actividades productivas, sobre todo agropecuarias, transporte, industrial y transporte; y evitar, o al menos atenuar, la caída de participación de los tributos directos. Olivares aclaró en ronda de prensa que con el proyecto planteado "no se busca recaudación". En la semana se reunirá la comisión de Presupuesto ampliada a los presidentes de bloque. Asistirá el ministro.

El impuesto Inmobiliario Urbano tendrá un aumento del 190% para contribuyentes que no estén al día y de 146,5% para quienes sí lo estén. La proporción de cumplidores es del 50%. El oficialismo explica que entre moratorias y pocas actualizaciones, el Inmobiliario está muy atrasado: la inflación acumulada desde 2019 es del 913% y el aumento fue del 275%. Dicen que no lo pueden sincerar de un tirón, por eso la adecuación de 2024 será de 190% en promedio.

El Inmobiliario Rural da beneficios a los productores. Los propietarios de hasta 50 hectáreas que las afecten directamente a la actividad agropecuaria no tendrán incremento. Para quienes tengan entre 50 y 100 hectáreas destinadas a dicha actividad, el aumento será del 74%; y del 100% para quienes tengan entre 100 y 200 hectáreas. Este es un tributo que se conversa.

Si se quiere hacer un lote de quiénes pierden con los aumentos en Ingresos Brutos son las actividades de comunicaciones, servicios vinculados a la actividad financiera, acopios por cuenta propia y casinos. No se le subirá las imposiciones a la agroexportación, es decir, a las cerealeras.

Para los servicios de comunicaciones (cable, telefonía fija, internet), se aplicará una alícuota del 5% y las emisoras de tarjetas de créditos el 6,5%. Los casinos, las casas de juegos y similares pagarán el 10,5% de alícuota de Ingresos Brutos, cuatro puntos más que ahora. Es un tema que tomó por las astas Pullaro al legalizar el juego online y las apuestas deportivas, que tributarán una vez que estén activadas las licencias.

En cuanto a las actividades financieras, llámese prestadoras de dinero, descuento de documentos y otras empresas no sujetas a la ley de entidades financieras, sube de 5,5 y 7% (según el haber de las sumas de cuentas de resultados) a 6,25 y 9%.

En cambio, si estas entidades les prestan a pymes productivas pueden deducir los intereses hasta un 20%. Es decir, si les prestan a pymes del Programa Santa Fe productiva, pueden salir derechos. Uno de los puntos que algunos arriman a la mesa es imponer un aumento a las mutuales, que terminan siendo prestadoras de dinero y no están en la mencionada ley. Hay una lista larguísima de ejemplos conocidos.

Con informacion de Letra P.