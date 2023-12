María Becerra se fue del país en medio de la contundente denuncia de sus vecinos

En los últimos días se conoció una fuerte denuncia contra María Becerra. Los vecinos la acusan de “adueñarse” de la cuadra en la que vive, en el barrio de Vicente López. Sostiene que siempre hay un montón de autos, que los estacionan en la vereda, y no dejan para a nadie cerca de su propiedad.

Pese a que no está permito, dicen que tiene su “zona reservada”. “Pusieron una seguridad privada de ellos, que no te dejan estacionar en la zona, pusieron un vallado, siempre tienen autos estacionados en la vereda cortando el tránsito”, le contaron a Juan Etchegoyen.



En medio de todo esto, el conductor de Mitre Live agregó que, en las últimas horas, la artista armó las valijas y se fue del país. “Quiero imaginar que esto se debe a una casualidad, quiero creer que Becerra ya tenía planificado este viaje y no se fue por esto qué pasó”, comentó.



Luego, fue al punto: "Becerra viajó en primera clase rumbo a Nueva York después que fue denunciada por sus vecinos del barrio de Vicente López y abandonó su vivienda”. Habrá que ver si por algunas semanas, o si de manera definitiva.

A propósito de esto último, remarcó: “No solamente ella se fue del lugar desde donde hizo enojar a varias personas sino que también me decían desde la municipalidad del distrito que no quedó nadie en el lugar. Se fueron todos, hasta sacaron la garita de seguridad”.

