Yanina Latorre sorprendió a Javier Milei en vivo y le contó por qué se arrepiente de no haberlo votado

Yanina Latorre le dijo a Javier Milei que se arrepiente de no haberlo votado en las elecciones generales de noviembre 2023. Todo ocurrió este martes, cuando el presidente de la Nación le dio una entrevista al aire de El Observador (FM 107.9).

Después de una nota que abordó tópicos como política, economía y seguridad, Luis Majul le preguntó a la especialista de espectáculos si quería decir algo. “Él sabe que yo no lo voté y realmente creo que me equivoqué y que estoy tan esperanzada como todos los argentinos que están recibiendo todo esto muy bien. La verdad lo tenía que decir. Gracias”, expresó Latorre.

En la misma sintonía de cordialidad, el mandatario le agradeció la sinceridad y destacó su profesionalidad. “Valoro enormemente tu trabajo y tu valentía y quiero mencionarlo”, aseguró.

Fue entonces que Latorre sorprendió al contar que esto mismo que ella hace público ahora se lo dijo en una conversación privada días atrás. “Le dije que no lo hacía por él, que lo hacía porque es lo que yo pienso”, remarcó. A lo que Milei retrucó: “Al margen de quiénes me votaron o no, yo gobierno para los 47 millones de argentinos

Fuente: TN