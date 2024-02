Wanda Nara dio su primer show en vivo, hizo bailar a todos y recibió una ola de comentarios en las redes

Wanda Nara debutó con un show en vivo. Después de haber lanzado dos temas propios, la empresaria se subió a un escenario e hizo bailar a todos al ritmo de sus hits “Bad Bitch” y “O bicho vai pegar”.

En la noche del sábado, la conductora de Love Is Blind Argentina estuvo en la fiesta Bresh que se llevó a cabo en el estado GEBA de la Sede Jorge Newbery. Lookeada con un outfit deportivo, pero con algunos distintivos más elegantes, subió al escenario e hizo bailar a todos.

Después batir récords de vistas en YouTube, la esposa de Mauro Icardi dio cuenta de que se anima al vivo y su show no pasó inadvertido entre los presentes. Orgullosa de la repercusión y la buena recepción del público, compartió algunos posteos y videos en sus historias de Instagram. Sin embargo, en la red social X -ex Twitter- no faltaron los críticos

“Wanda nos dejó en claro por qué siempre consigue todo lo que quiere”, “Puedo morir en paz. Ídola”, “La que no fala portugués es ella”, “¿En vivo? Casi se traga el micrófono para que no se note que está haciendo playback”, “Genia”, “No puede moverse, ¿qué le pasa?”, “Sabe que no canta, pero lo re disfruta... 100% actitud”, fueron algunas de las opiniones que dividieron a los usuarios.

Fuente: TN